Egészen szokatlan baleset történt az amerikai Cincinnati állatkertjében, ahol egy látogató véletlenül a víziló kifutójába juttatta a sapkáját. A Fiona nevű állat lenyelte a ruhadarabot, ezért az állatorvosok november 16. óta éjjel-nappal figyelik az állapotát.

A víziló állapotát folyamatosan figyelik, miután lenyelt egy kötött sapkát.

Fotó: MI-generált illusztráció

Így nyelte le a víziló a sapkát

A baleset szinte hihetetlen körülmények között történt. Egy látogató feldobta kötött sapkáját, amelyet elkapott egy mennyezeti ventilátor, majd a kifutó üvegfalai fölötti apró nyíláson keresztül az állathoz repítette.

Michelle Curley, az állatkert szóvivője szerint olyan ritka véletlenről van szó, amelyet valószínűleg szándékosan sem tudnának megismételni.

Az állatorvosok most abban bíznak, hogy Fiona szervezetéből természetes úton távozik az idegen tárgy.

Gondozói óvatosan bizakodnak abban, hogy sikerül kiürítenie a tárgyat, és hamarosan újra a régi önmaga lesz

– közölte az állatkert.

A víziló addig nem térhet vissza a megszokott kifutójába, amíg az egészségügyi probléma meg nem oldódik.

Korábban már túlélt egy életveszélyes időszakot a víziló

Fiona 2017 januárjában, hat héttel korábban született, mindössze körülbelül 13 kilogrammos súllyal. Életének első időszakában folyamatos emberi gondoskodásra szorult, később azonban az állatkert egyik legnépszerűbb lakója lett.

A gondozók most ismét érte aggódnak. Az állatkert arra kérte a látogatókat, hogy fokozottan ügyeljenek személyes tárgyaikra, mert az idegen tárgyak lenyelése súlyos egészségügyi problémákat okozhat az állatoknak.

Forrás: Kismet, Fiona the hippo is being monitored at the Cinncinati zoo after swallowing a hat, Celebitchy, https://www.celebitchy.com/1007800/fiona_the_hippo_is_being_monitored_at_the_cinncinati_zoo_after_swallowing_a_hat/