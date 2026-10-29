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Jennifer Lawrence bevallotta, milyen szépészeti beavatkozásokon esett át

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Kétgyermekes édesanyaként is szeretné jól érezni magát a bőrében, ezért a plasztikai műtéttől sem riadt vissza a színésznő. Jennifer Lawrence most őszintén beszélt arról, milyen beavatkozásokon esett át, és azt is elárulta, milyen műtétet tervez még.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.29. 13:33
színésznő Jennifer Lawrence plasztika botox

Jennifer Lawrence nyíltan beszélt arról, hogy több szépészeti beavatkozást is vállalt, és a jövőben sem zárkózik el a plasztikai műtétektől. A 36 éves, Oscar-díjas színésznő elárulta, hogy mellműtéten esett át, miután második gyermeke születése után úgy érezte, teste nem nyerte vissza a korábbi formáját.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence újabb plasztikai műtétet tervez.
Fotó: NurPhoto via AFP

Jennifer Lawrence újabb plasztikai műtétet tervez

A színésznő a The Cutnak adott interjújában elmondta, hogy szeretne vonzó édesanya lenni. A mellműtét mellett az arcbőrét is rendszeresen kezelteti, kisebb adagokban botox kezelést kap, hogy közben megmaradjon arca természetes mimikája.

Lawrence azt is bevallotta, hogy a jövőben arcplasztikát szeretne. A mellműtétre részben azért szánta rá magát, mert Martin Scorsese What Happens At Night című filmjében meztelen jelenetet kellett forgatnia, de állítása szerint a beavatkozást a szereptől függetlenül is elvégeztette volna.

A színésznő férjével, Cooke Maroneyval két kisfiút nevel. Második gyermekük 2025 áprilisában született, idősebb fiuk, Cy négyéves.

 

Forrás: DAILY MAIL REPORTER, Jennifer Lawrence's changing face as actress, 36, confirms cosmetic surgery and reveals plans for more, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16245955/Jennifer-Lawrence-changing-face-cosmetic-surgery.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

 

 

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