Jennifer Lawrence bevallotta, milyen szépészeti beavatkozásokon esett át

Jennifer Lawrence nyíltan beszélt arról, hogy több szépészeti beavatkozást is vállalt, és a jövőben sem zárkózik el a plasztikai műtétektől. A 36 éves, Oscar-díjas színésznő elárulta, hogy mellműtéten esett át, miután második gyermeke születése után úgy érezte, teste nem nyerte vissza a korábbi formáját.

Jennifer Lawrence újabb plasztikai műtétet tervez.

Fotó: NurPhoto via AFP

Jennifer Lawrence újabb plasztikai műtétet tervez

A színésznő a The Cutnak adott interjújában elmondta, hogy szeretne vonzó édesanya lenni. A mellműtét mellett az arcbőrét is rendszeresen kezelteti, kisebb adagokban botox kezelést kap, hogy közben megmaradjon arca természetes mimikája.

Lawrence azt is bevallotta, hogy a jövőben arcplasztikát szeretne. A mellműtétre részben azért szánta rá magát, mert Martin Scorsese What Happens At Night című filmjében meztelen jelenetet kellett forgatnia, de állítása szerint a beavatkozást a szereptől függetlenül is elvégeztette volna.

A színésznő férjével, Cooke Maroneyval két kisfiút nevel. Második gyermekük 2025 áprilisában született, idősebb fiuk, Cy négyéves.

Forrás: DAILY MAIL REPORTER, Jennifer Lawrence's changing face as actress, 36, confirms cosmetic surgery and reveals plans for more, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16245955/Jennifer-Lawrence-changing-face-cosmetic-surgery.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490