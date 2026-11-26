Életveszélyes jelenetet rögzített egy biztonsági kamera szeptemberben az angliai Leeds közelében. A Methley North vasúti átjáró területén egy tinédzserlány terpeszugrásokat végzett, miközben két fiú is a síneknél időzött. Egyikük a felvétel alapján még fényképet is készített a lányról, ahelyett, hogy biztonságosan átkelt volna.

Egy vasúti átjáró biztonsági kamerája rögzítette egy lány életveszélyes mutatványát.

Fotó: MI-generált illusztráció

Nem játszótér a vasúti átjáró

A brit vasúthálózat üzemeltetője a történtek miatt a környékbeli iskolákat is megkereste, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre. Egyre nagyobb aggodalomra ad okot az is, hogy sokan mobiltelefonoznak vagy fejhallgatót viselnek átkelés közben.



A 2025/2026-os időszakban Nagy-Britanniában összesen 462, vasúti átjáró területén történt, a biztonságot veszélyeztető esetet regisztráltak, ami több mint húszszázalékos növekedés a nyolc évvel korábbi adatokhoz képest.

Joe Gorman, a brit közlekedési rendőrség főfelügyelője arra is felhívta a figyelmet, hogy a kortársak nyomása és a figyelmetlenség különösen veszélyes döntésekre késztetheti a fiatalokat.

Forrás: Milo Pope, Moment teenage girl is filmed doing star jumps on level crossing, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/26/moment-teenage-girl-filmed-star-jumps-level-crossing-29820851/