Az életével játszott egy tinilány a vasúti átjáróban – Videó
Miközben egy tinédzserlány ugrándozott a sínek közelében, egyik társa látszólag fényképezni kezdte. A vasúti átjáró biztonsági kamerája mindent rögzített, a történtek miatt pedig már a környékbeli iskolákat is megkeresték.
Életveszélyes jelenetet rögzített egy biztonsági kamera szeptemberben az angliai Leeds közelében. A Methley North vasúti átjáró területén egy tinédzserlány terpeszugrásokat végzett, miközben két fiú is a síneknél időzött. Egyikük a felvétel alapján még fényképet is készített a lányról, ahelyett, hogy biztonságosan átkelt volna.
Nem játszótér a vasúti átjáró
A brit vasúthálózat üzemeltetője a történtek miatt a környékbeli iskolákat is megkereste, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre. Egyre nagyobb aggodalomra ad okot az is, hogy sokan mobiltelefonoznak vagy fejhallgatót viselnek átkelés közben.
A 2025/2026-os időszakban Nagy-Britanniában összesen 462, vasúti átjáró területén történt, a biztonságot veszélyeztető esetet regisztráltak, ami több mint húszszázalékos növekedés a nyolc évvel korábbi adatokhoz képest.
Joe Gorman, a brit közlekedési rendőrség főfelügyelője arra is felhívta a figyelmet, hogy a kortársak nyomása és a figyelmetlenség különösen veszélyes döntésekre késztetheti a fiatalokat.
Forrás: Milo Pope, Moment teenage girl is filmed doing star jumps on level crossing, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/26/moment-teenage-girl-filmed-star-jumps-level-crossing-29820851/
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