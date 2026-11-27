Megrázó körülmények között vesztette életét az 54 éves Olive Martin, akihez azért riasztották a mentőket, mert aggódtak az állapotáért. A nagymama hosszú ideje egészségügyi problémával küzdött, a mentőautóban pedig halottnak nyilvánították. A kórház hullaházában azonban magához tért. A nő végül a darlingtoni kórházban hunyt el, halálának körülményeit pedig vizsgálni kezdték.

A nagymama a kórház hullaházában tért magához, később azonban életét vesztette.

Fotó: MI-generált illusztráció

A nagymama ellátása során több mulasztás is történt

A haláleset körülményeit vizsgáló eljárás előkészítő meghallgatásán Crispin Oliver halottkém megerősítette, hogy a nő ellátása során elismert mulasztások történtek. Külön kitért arra a megrázó esetre is, amikor Olive a hullaházban magához tért.

A család már megkapta Samy Sadek, a kórházon kívüli sürgősségi betegellátásra szakosodott orvos jelentését, ám ezzel még nem tekintik lezártnak az ügyet. Szeretnék, ha a várhatóan 2027 elején folytatódó eljárás során további kérdéseket tehetnének fel a szakértőnek.

A hozzátartozók jogi képviselője mintegy hat tanú meghallgatását javasolta, köztük annak a mentősnek a meghallgatását is, aki aláírta a halál megállapításáról szóló dokumentumot. A mentőszolgálat egyik vezetője várhatóan arról számol majd be, milyen tanulságokat vontak le az esetből.

Családja továbbra is válaszokat keres

A korábban bolti eladóként dolgozó nagymama Írországban, Carrickmacross városában született, majd Darlingtonba költözött, ahol férjével, Kevinnel élt. Szerettei kedves, életvidám és erős nőként emlékeznek rá, akinek elvesztése mély nyomot hagyott bennük.

A mentőszolgálat az eset után felvette a kapcsolatot a családdal, és vizsgálatot indított. A rendőrség időközben lezárta a nyomozást.

Forrás: Noora Mykkanen, Grandmother woke up in hospital mortuary after being declared dead in ‘extremely distressing event’, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/26/grandmother-woke-hospital-mortuary-declared-dead-extremely-distressing-event-29822294/