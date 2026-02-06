Egy férfi visszatért a halálból, miután 48 órát töltött a hullaház hűtőkamrájában

Sipho William Mdletshe-t 1993-ban egy pusztító autóbalesetet követően halottnak nyilvánították, azonban mindössze 48 órával később kiabálva próbált kiszabadulni az ijesztően hideg hullaházból, ahol váratlanul felébredt. A húszas éviben járó férfi visszatért a halálból.

48 órát töltött a hullaházban, majd visszatért a halálból Fotó: Darrin Klimek / GettyImages

A fiatal férfi visszatért a halálból menyasszonyához

A dél-afrikai férfit azonnal a hullaházba szállították az autóbalesete után, és menyasszonya mélyen gyászolni kezdte szeretett vőlegényét. Ezután, a szokásos eljárás szerint, hideg tárolásba helyezték Sipho William Mdletshe-t. A történet azonban hátborzongató fordulatot vett, ugyanis két nappal később a hullaház alkalmazottai szokatlan hangokat hallottak az egyik acélfiókból. Észlelve, hogy valami nagyon nincs rendben, a személyzet kinyitotta a fiókot, és döbbenten tapasztalták, hogy a fiatal férfi lélegzik, felébredt, és segítséget kiáltott.

A túlélése valóban csodálatos volt, és a beszámolók szerint fokozatosan tért magához a balesete után, annyira tudatára ébredt helyzetének, hogy sikítani kezdett, ezzel végül megmentve magát a biztos haláltól. Azonban a rémálom nem ért véget a húszas éveiben járó férfi számára.

Amikor később megpróbált újra találkozni szeretett menyasszonyával, aki kisebb sérüléseket szenvedett az autóbaleset során, a nő állítólag rémülten hátrálni kezdett, hiszen értesült a férfi haláláról, és meg volt győződve arról, hogy a vőlegénye valamilyen természetfeletti lény. Még azt is gyanította, hogy a férfi egy élő holttest, aki a síron túlról tért vissza - számolt be róla a Daily Star.