Három évvel a halála után lecserélték Matthew Perry sírtábláját a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Park temetőben. A Jóbarátok sztárjának nyughelyét több mint két évig nem jelölte felirat, januárban azonban egy ideiglenes táblát helyeztek el, amelyen a színész ikonikus sorozatára is utaltak.

Matthew Perry síremlékére három évvel a halála után új felirat került.

Fotó: TheImageDirect.com / NorthFoto

Szívhez szóló üzenet került Matthew Perry sírjára

A korábbi feliraton szereplő „barát” szó a tíz évadot megélt Jóbarátokra utalt, az új, jóval nagyobb tábláról azonban ez eltűnt. A színész neve, születési és halálozási dátuma mellett most a „Pihenj most” és a „Teljes szívünkből szeretünk” üzenet olvasható. A nyughelynél virágokat és játékkártyákat is elhelyeztek.

Matthew Perry 2023. október 28-án, 54 éves korában hunyt el. Kaliforniai otthonának pezsgőfürdőjében találtak rá holtan, halálát ketamintúladagolás okozta. Asszisztensét, Kenneth Iwamasát idén májusban több mint három év börtönbüntetésre ítélték a színész halálában játszott szerepéért.

A Jóbarátok egykori szereplői azóta is őrzik kollégájuk emlékét. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox és Matt LeBlanc a színész halálának második évfordulóján közös jótékonysági akcióban vett részt, amelynek bevételével a függőséggel küzdő embereket támogató alapítványát segítették.

Matthew Perry új sírtáblájának fotója IDE KATTINTVA érhető el.

Forrás: Jolie Zenna – Major change made to Matthew Perry’s grave marker 3 years after his death – Page Six, https://pagesix.com/2026/11/25/celebrity-news/major-change-made-to-matthew-perrys-grave-marker-3-years-after-his-death/