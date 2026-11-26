Három évvel a halála után új síremléket kapott Matthew Perry
Három évvel a színész halála után jelentős változás történt a Los Angeles-i temetőben. Matthew Perry síremlékéről eltűnt a legendás sorozatára utaló felirat, helyére pedig egy megható üzenet került.
Három évvel a halála után lecserélték Matthew Perry sírtábláját a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Park temetőben. A Jóbarátok sztárjának nyughelyét több mint két évig nem jelölte felirat, januárban azonban egy ideiglenes táblát helyeztek el, amelyen a színész ikonikus sorozatára is utaltak.
Szívhez szóló üzenet került Matthew Perry sírjára
A korábbi feliraton szereplő „barát” szó a tíz évadot megélt Jóbarátokra utalt, az új, jóval nagyobb tábláról azonban ez eltűnt. A színész neve, születési és halálozási dátuma mellett most a „Pihenj most” és a „Teljes szívünkből szeretünk” üzenet olvasható. A nyughelynél virágokat és játékkártyákat is elhelyeztek.
Matthew Perry 2023. október 28-án, 54 éves korában hunyt el. Kaliforniai otthonának pezsgőfürdőjében találtak rá holtan, halálát ketamintúladagolás okozta. Asszisztensét, Kenneth Iwamasát idén májusban több mint három év börtönbüntetésre ítélték a színész halálában játszott szerepéért.
A Jóbarátok egykori szereplői azóta is őrzik kollégájuk emlékét. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox és Matt LeBlanc a színész halálának második évfordulóján közös jótékonysági akcióban vett részt, amelynek bevételével a függőséggel küzdő embereket támogató alapítványát segítették.
Matthew Perry új sírtáblájának fotója IDE KATTINTVA érhető el.
Forrás: Jolie Zenna – Major change made to Matthew Perry’s grave marker 3 years after his death – Page Six, https://pagesix.com/2026/11/25/celebrity-news/major-change-made-to-matthew-perrys-grave-marker-3-years-after-his-death/
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