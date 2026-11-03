Bombafenyegetés miatt hat repülőgépen tört ki riadalom Európában
Egymást követték a rendkívüli intézkedések kedden az európai repülőtereken, miután több járaton is robbanószerkezetet jelentettek. A bombafenyegetés hat repülőgépet érintett, köztük két Nagy-Britanniából induló járatot is.
Egymást követték a bombariadók Európában november 3-án. A bombafenyegetés hat repülőjáratot érintett, amelyek közül többnek kényszerleszállást kellett végrehajtania, illetve rendőri intézkedések mellett ürítették ki a gépeket.
Bombafenyegetés miatt 181 utast menekítettek ki
A Londonból Varsóba tartó repülőgépet a lengyel főváros másik repülőterére irányították át, miután robbanószerkezetről érkezett bejelentés. A fedélzeten 181 utas tartózkodott, akiket leszállás után evakuáltak. A biztonsági szolgálatok nem találtak gyanús tárgyat.
Alig egy órával később egy Manchesterből Spanyolországba érkező járaton is bombariadó volt. A gép 114 utassal landolt Murciában, ahol rendőrök és tűzszerészek várták.
A varsói repülőtéren közben egy Koppenhágából érkező gépet is kiürítettek hasonló fenyegetés miatt, ami az egyik kifutópálya lezárásához vezetett.
A bombafenyegetés további három járatot is érintett. Egy Izraelből érkező repülő Szófiában hajtott végre kényszerleszállást, míg két, Portugáliából és Írországból induló gépet az olasz légierő kísért a római repülőtérre. Utóbbi két esetben a fenyegetés hamisnak bizonyult.
A Varsó melletti modlini repülőteret helyi idő szerint 13 óráig lezárták. A lengyel légitársaság közölte, hogy a hatóságok az előírt biztonsági eljárások szerint vizsgálták az esetet.
Forrás: Luke Alsford, Six flights including two from UK grounded by bomb threats across Europe, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/03/bomb-threat-forces-emergency-landing-london-flight-181-people-board-29761270/
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