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Bombafenyegetés miatt hat repülőgépen tört ki riadalom Európában

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Egymást követték a rendkívüli intézkedések kedden az európai repülőtereken, miután több járaton is robbanószerkezetet jelentettek. A bombafenyegetés hat repülőgépet érintett, köztük két Nagy-Britanniából induló járatot is.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.03. 16:03
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Egymást követték a bombariadók Európában november 3-án. A bombafenyegetés hat repülőjáratot érintett, amelyek közül többnek kényszerleszállást kellett végrehajtania, illetve rendőri intézkedések mellett ürítették ki a gépeket.

Bombafenyegetés miatt átirányított gép.
Bombafenyegetés miatt hat repülőjáraton rendeltek el biztonsági intézkedéseket.
Fotó: MI generált illusztráció

Bombafenyegetés miatt 181 utast menekítettek ki

A Londonból Varsóba tartó repülőgépet a lengyel főváros másik repülőterére irányították át, miután robbanószerkezetről érkezett bejelentés. A fedélzeten 181 utas tartózkodott, akiket leszállás után evakuáltak. A biztonsági szolgálatok nem találtak gyanús tárgyat.

Alig egy órával később egy Manchesterből Spanyolországba érkező járaton is bombariadó volt. A gép 114 utassal landolt Murciában, ahol rendőrök és tűzszerészek várták.

A varsói repülőtéren közben egy Koppenhágából érkező gépet is kiürítettek hasonló fenyegetés miatt, ami az egyik kifutópálya lezárásához vezetett.

 

A bombafenyegetés további három járatot is érintett. Egy Izraelből érkező repülő Szófiában hajtott végre kényszerleszállást, míg két, Portugáliából és Írországból induló gépet az olasz légierő kísért a római repülőtérre. Utóbbi két esetben a fenyegetés hamisnak bizonyult.

A Varsó melletti modlini repülőteret helyi idő szerint 13 óráig lezárták. A lengyel légitársaság közölte, hogy a hatóságok az előírt biztonsági eljárások szerint vizsgálták az esetet.

 

Forrás: Luke Alsford, Six flights including two from UK grounded by bomb threats across Europe, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/03/bomb-threat-forces-emergency-landing-london-flight-181-people-board-29761270/

 

 

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