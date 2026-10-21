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Kígyó bújt meg a repülőn, törölni kellett a járatot

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Már az indulásra készültek egy japán repülőtéren, amikor váratlan felfedezést tettek a gép fedélzetén. Egy kígyó rejtőzött a szőnyeg alatt, és bár az állat nem volt mérgező, a járatot végül törölni kellett. A szakemberek egy teljes napon át foglalkoztak az esettel, a légitársaság pedig korábban még nem találkozott hasonlóval.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.21. 12:59
repülőgép kígyó járat

Már a felszállásra készülődtek egy japán repülőtéren, amikor a személyzet számára is megmagyarázhatatlan dolog történt. Egy 40 centiméter hosszú kígyó bújt meg a repülőgép utasterében, méghozzá a padlószőnyeg alatt. A váratlan potyautas miatt végül törölni kellett a járatot, az állat felbukkanásának körülményeire pedig egyelőre nem találtak magyarázatot.

kígyó
Egy kígyó miatt töröltek egy járatot.
Fotó: MI generált illusztráció

A kígyó miatt egy teljes napig tartott a keresés

A különös eset hétfőn, a japán Fukuoka repülőterén történt, ahol egy szerelő délután egy óra körül fedezte fel a hüllőt. A repülőgép éppen az indulásra készült, és Kagosima prefektúrába szállította volna az utasokat, ám a szokatlan felfedezés keresztülhúzta a terveket.

A gép aznap korábban Izumo repülőteréről érkezett Fukuokába, de egyelőre senki sem tudja, hogy a kígyó mikor és hogyan jutott be az utastérbe. Az eset után vadállatok befogásával foglalkozó szakember segítségére volt szükség, a keresés pedig 24 órán át tartott.

A vizsgálatok alapján az állat feltehetően a természetből kerülhetett a gépre. Kiderült az is, hogy nem mérgező kígyóról van szó, így közvetlen veszélyt nem jelentett az emberekre.

A légitársaság ugyanakkor rendkívül szokatlannak nevezte a történteket, hiszen korábban nem fordult elő náluk hasonló eset.

kígyó
Fotó: MI generált illusztráció

 

Forrás: Danni Scott, Snake on plane causes flight to be cancelled in first of its kind incident, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/21/snake-plane-causes-flight-cancelled-first-kind-incident-29727249/

 

 

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