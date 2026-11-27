Hét éve szórakoztatja az angliai Fairstead lakóit Dave, a fekete-fehér macska, aki előszeretettel látogatja a helyi üzleteket, és az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A szőrmók különösen szeretett a gyógyszertárban időzni, ahol rendszeresen felvidította a betegeket. Miután azonban panasz érkezett a központi vezetőséghez, a dolgozók táblát helyeztek ki, amelyen arra kérték a vásárlókat, hogy ne engedjék be a cicát. Dave időnként ennek ellenére is besurran.

Dave, a környék kedvenc macskája országos elismerésben részesülhet.

Fotó: MI-generált illusztráció

Az év macskája címért versenyez Dave

A négylábúról a gyógyszertár melletti közösségi üzlet vezetője, Emma Brock gondoskodik, mióta korábbi gazdája nem tudta fizetni az állatorvosi költségeket. A macska azóta több helyi üzletben is saját fekhellyel rendelkezik, sőt, még közösségi oldala is van. Esténként visszatér az üzletbe, ahol számos játéka és fekhelye ellenére legszívesebben egy egyszerű takarón vagy kartondobozban alszik.

Dave-et most az év macskája díjra is jelölték az Egyesült Királyságban. A győztes közel 200 font értékű ajándékcsomagot kap és egy évig ingyenes állatorvosi ellátásban részesül. Az eredményt december 17-én hirdetik ki.

A Dave-ről készült képek IDE KATTINTVA elérhetőek.

Forrás: Alice Hobbs, Dave the trespassing cat who’s banned from a pharmacy could be feline of the year, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/27/dave-trespassing-cat-banned-a-pharmacy-feline-year-29823757/