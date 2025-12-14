Megfagyott a levegő Lady Gaga koncertjén, azonnal félbe kellett szakítani

Sokkoló képsorokat rögzítettek Lady Gaga sydney-i koncertjén. Az énekesnő kénytelen volt leállítani a műsort egy dal közben, miután egy táncos leesett a színpadról – közölte a DailyMail. A világkörüli turné utolsó állomását a fedetlen Accor Stadionban rendezték meg Sydney olimpiai parkjának területén.

Leesett a színpadról egy táncos Lady Gaga koncertjén

Forrás: Lady Gaga YouTube videó

Lady Gaga hihetetlen odafigyeléssel segített bajbajutott táncosán

Elképesztő segítőkészen reagálta le Gaga az esetet és segített a bajbajutott táncosán. Az utolsó ausztráliai koncertjén az énekesnő hirtelen megszakította az előadását, miután az egyik táncosa a heves esőzés miatt leesett a színpadról.

A világsztár este 7 órakor lépett színpadra, de nem sokkal 9 óra előtt rövid szünetet kellett tartania, amikor a drámai esemény történt.

A vizes színpad előzménye, hogy a várost késő délutántól özönvízszerű eső áztatta.

A stáb gyors léptekkel haladt a színpad elejéhez, amikor az incidens történt, aminek hatására az énekesnő felemelte a karját, és leállította a műsort. A zene azonnal elhallgatott, miközben Gaga és csapata a backstage-be sietett, hogy megfelelőbb cipőt találjanak a csúszós felülethez.

A leesett táncos, Michael perceken belül felállt, a közösségi média pedig eközben elárasztotta az esetről készült felvételeket. Gaga gondoskodását azonnal kiszúrta minden rajongó és meghatottan kommenteltek a videóhoz.

Annyira kiemelkedő, ahogy azonnal odaszaladt, lemászott, és megbizonyosodott róla, hogy rendben van

– írta egy hozzászóló.

Ahogy lemászik, hogy ellenőrizze

– tette hozzá egy másik.

Lady Gaga énekesnő híres elszántságáról és fanatizmusáról. Elvakultan imádja, amit csinál és az éneklés és táncolás a vérében van. Azonban most egy olyan oldalát is meg tudta mutatni, ami sokak számára követendő példa.

Ezekután rajongói még jobban imádják és akik eddig nem kedvelték, nos - lehet nekik most jött el az idő.