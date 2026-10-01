Október 2-án véget érhet a várakozás 4 jegy számára

A kínai horoszkóp szerint október 2-án négy jegy érezheti úgy, hogy hosszú várakozás után végre a helyére kerül valami.

A kínai horoszkóp szerint számukra talán végre minden a helyére kerül.

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Kínai horoszkóp: a Kakas végre bizonyíthat

A Kakas régóta őrizhet magában egy tervet vagy gondolatot, mert csak akkor akarta megmutatni, amikor már minden tökéletesnek tűnt. Most azonban megnyílhat előtte egy ajtó, és rájöhet, hogy sokkal felkészültebb, mint korábban hitte.

A visszajelzés, amelyre vágyott, megérkezhet, de közben azt is felismerheti, hogy nincs szüksége mások jóváhagyására ahhoz, hogy higgyen magában. Ez a helyzet később is nagyobb önbizalmat adhat neki.

A Bivaly számára véget érhet a várakozás

A Bivaly hosszú ideje várhat egy válaszra, amely nélkül nem tudott továbblépni egy fontos ügyben vagy projektben. Október 2-án azonban megtörhet a holtpont.

Végre elvégezheti az utolsó simításokat, kitűzhetik a határidőt, ő pedig készen állhat arra, hogy teljes erővel belevágjon a munkába. A türelme most fizetődhet ki.

Fotó: MI generált illusztráció

A Kígyó meghozhatja a régóta halogatott döntést

A Kígyó számára a bizonytalanság jelentette a legnagyobb akadályt. Félt a kudarctól, ezért biztosítékot keresett arra, hogy egy döntés vagy akár egy kapcsolat valóban működni fog.

Pénteken azonban felismerheti, hogy valójában már tudja, mit akar. Amint kimondja a döntését és elindul a választott irányba, a helyzet is nyugodtabbá válhat.

A Sárkány új emberek felé nyithat

A kínai horoszkóp a Sárkánynak egy találkozást jelez, amely új irányt mutathat. Egy hasonló célokkal rendelkező ember olyan információt adhat neki, amely segít kimozdulni abból a helyzetből, amelyben eddig megrekedt.

Nem feltétlenül romantikus kapcsolatról van szó. A Sárkány egyszerűen olyan embereket kereshet, akikkel jókat beszélgethet és jól érezheti magát, most pedig megtudhatja, hol találhat új társaságot.

Forrás: Aria Gmitter, Things Finally Work Out For 4 Chinese Zodiac Signs On Friday, October 2, YourTango, https://www.yourtango.com/2026401482/chinese-zodiac-signs-things-work-out-october-2-2026