Repülőgép-eltérítéstől tartottak, de teljesen másról volt szó

Szerdán egy Dubajból Tel-Avivba tartó járaton történt incidens miatt merült fel a repülőgép-eltérítés lehetősége. A 180 izraeli utast szállító gép vészjelzést adott le, amely akár jogellenes beavatkozásra vagy a gép eltérítésére is utalhatott.

A repülőgép-eltérítés lehetőségét is vizsgálták a hatóságok.

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Repülőgép-eltérítés miatt riadókészültség volt

A hatóságok először lehetséges eltérítésként kezelték a helyzetet, később azonban arra jutottak, hogy a riasztást feltehetően a pilótafülkében történt erőszakos összetűzés váltotta ki.

A gépet Szaúd-Arábia felé irányították, ahol alacsonyabb repülési magasságra ereszkedett, majd biztonságosan leszállt. A repülőgép-eltérítés lehetősége közben komoly biztonsági készültséget váltott ki a térségben.

Az izraeli légierő vadászgépeket is készültségbe helyezett egy esetleges vészhelyzet miatt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig a beszámoló szerint védelmi tisztségviselőkkel tartott biztonsági konzultációt.

Forrás: Milo Pope, Hijack fears triggered on plane from Dubai after ‘pilots fight in cockpit’, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/30/hijack-fears-triggered-plane-dubai-pilots-fight-cockpit-29665629/