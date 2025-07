Nyilvánosságra kerültek az akták, döbbenetes információk láttak napvilágot minden idők legnagyobb rejtélyéről

1971-ben történt minden idők egyik legrejtélyesebb bűnténye, amelyet a mai napig nem sikerült megoldani. Ekkor egy férfi, aki a Dan Cooper álnevet használta, azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a repülőgépet, amelyen utazott, amennyiben nem teljesítik a követeléseit. Az illető november 24-én vásárolt egy, a Northwest Orient Airlines 305-ös járatára szóló jegyet, és 200 ezer dollárt követelt 20 dolláros bankjegyekben – ami 2024-ben körülbelül 1,54 millió dollárt (nagyjából 521 millió forint) ért -, valamint négy ejtőernyőt.

A mai napig rejtély övezi a titokzatos gépeltérítő kilétét / Fotó: Pexels

A gép Seattle-ben landolt, majd a járat fedélzetén tartózkodó 36 utas az összegyűjtött pénzért cserébe szabadon távozhatott: a repülőgép ezt követően a személyzet több tagjával és Cooperrel ismét felszállt, és Mexikóváros felé indult. A feltételezések szerint a férfi ekkor ejtőernyővel kiugrott a gépből, és nyomtalanul eltűnt. Annak ellenére, hogy a tettest sohasem sikerült megtalálni, az újonnan nyilvánosságra hozott FBI-akták számos olyan tippet részleteznek, amelyek a nyilvánosság tagjaitól érkeztek, azt állítva, hogy ismerik Cooper kilétét, aki később D.B. Cooper néven vált híres-hírhedté.

A gyanúsítottak közt szerepel például egy alabamai férfi, aki nem sokkal az eltérítés után rákban halt meg, valamint pilóták és ejtőernyősök. Az akták továbbá részleteket tartalmaznak Donald Sylvester Murphyről is, aki Coopernek adta ki magát annak a tervnek a részeként, hogy 30 ezer dollárt zsaroljon ki a Newsweek egykori szerkesztőjétől. A férfi végül börtönbüntetést kapott az állításai miatt. Nemrégiben pedig egy testvérpár jelentette be azt, hogy az apjuk volt a tettes, amit azonban állítólag nem tárgyalnak az aktákban. A New York Post beszámolója szerint Chanté és Rick McCoy azt állítják, az édesapjuk, Richard McCoy Jr. volt a szökevény, és ezzel már évek óta tisztában vannak. Elmondásuk szerint megvárták az édesanyjuk 2020-ban bekövetkezett halálát, hogy előálljanak ezzel a bejelentéssel: mint mondták, ez tabu téma volt a családjukban, mivel tartottak tőle, hogy az anyjuk is érintett lehetett. Úgy vélték, a nő bajba kerülhet, mert az ejtőernyőt - amely állítólag Cooperhez tartozott -, a házukon kívüli raktárban találták meg.