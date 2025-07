Tényleg betegséget okozhat a netről rendelt fürdőruha? Végre itt a válasz!

A fürdőruha- és fehérnemű-vásárlás nem könnyű témakör, hiszen a méreten túl megannyi dolognak kell stimmelnie ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a strandon és a mindennapokban. Hiába tudjuk a méretünket, az egyes üzletláncok néha teljesen más paramétereket kínálnak, nem is beszélve a különféle fazonokról, melyek ugyancsak megkövetelik az előzetes ruhapróbát.

Tényleg betegséget okozhat a netről rendelt fürdőruha? / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Kényes holmik kölcsönbe?

Az interneten rendelt legtöbb ruhanemű megvásárlásától a jogszabályozás szerint 14 napon belül indoklás nélkül bárki elállhat, azaz visszaküldhetjük a termékeket, illetve cserét is kérhetünk. Ez egyben azt is jelentheti, hogy az általunk átvett, esetleg felpróbált, de valamilyen oknál fogva nem ideális holmik akár a piaci körforgásba is visszakerülhetnek. Az elállás során mindig érdemes elolvasni az adott webshop általános szerződési feltételeit, illetve visszaküldési szabályzatát, mert ebből megtudhatjuk, milyen opciókkal és milyen állapotban adható vissza egy-egy termék. Ha már használtuk, netán ki is mostunk egy adott ruhadarabot, nem élhetünk ezzel a lehetőséggel. A szabályok ellenére persze megtörténhet, hogy valaki nem elég körültekintő, ám ezzel már a következő vásárlónak gyűlhet meg a baja.





Az odafigyelésen (is) múlik

Egy fehérnemű és fürdőruha érzékeny holmi, főként az alsó részek, melyek az intim területekkel érintkeznek. Hiába próbálunk odafigyelni a higiéniára, előfordulhat, hogy a felpróbálás során elcsúszik vagy teljesen lejön a bugyi belső részéről a ragasztófólia, így utat engedve a különféle baktériumok megtelepedésének. Ez a kockázat különösen fokozódik, ha valaki nem tartja be az alapvető szabályokat, és nem fehérneműre, hanem csupasz testre próbál. Érdemes tudni, hogy a különféle baktériumok rövid ideig életképesek a textilen, mégis fontos beszélni arról, hogy egy-egy ilyen kihágásnak másokra névre – habár ritkán –, de akár komoly egészségügyi következményei is lehetnek.





Ha megtámadnak a baktériumok

A bakteriális vaginózis a hüvelyben természetesen jelen lévő baktériumflóra felborulása miatt alakul ki. Ilyenkor a „jó” baktériumok aránya csökken, a „rosszak” pedig elszaporodnak. Számtalan kiváltó oka lehet, és bizonyos kórokozók testnedv útján is tovább vihetők. Főként akkor veszélyes fehérnemű vagy fürdőruha vásárlás idején, ha azt közvetlenül előttünk, saját fehérnemű nélkül próbálta fel valaki. Tipikus tünet a híg, szürkésfehér folyás és a kellemetlen szag. Ha nincs megfelelően kezelve, visszatérő nemi betegség is lehet belőle. A gyógymód általában antibiotikumos hüvelykrém vagy tabletta.