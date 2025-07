Nincsenek szavak: lezuhant, majd halálos sérüléseket szenvedett egy 15 éves fiatal

Szörnyű tragédia rázta meg New Yorkot. A rendőrség szóvivője elmondta, hogy a rendőrök péntek hajnalban kaptak riasztást arról, hogy a Queensboro Plaza metróállomáson egy tinédzser fiúnak sürgős segítségre van szüksége, majd mikor a helyszínre értek, egy eszméletlen és életjelet nem mutató 15 éves fiatalra találtak rá. A mentők is csakhamar kiszálltak a helyszínen, majd a tinédzsert a Bellevue Kórházba szállították, ahol nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. A szóvivő azt is elmondta, az ügyben a nyomozás jelenleg folyamatban van. A fiú személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Metrószörfözés miatt vesztette életét egy 15 éves fiú / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A hírek szerint a fiú a metró tetején utazott - ezt nevezik „metrószörfözésnek” -, a balesetet megelőzően. A források szerint a tinédzser a város 7-es metróvonalának déli irányba tartó szerelvénye tetején utazott, amikor leesett, ahogy a metró a Queensboro Plaza állomásra ért. Ez az eset alig egy hónappal azután történt, hogy egy másik, 14 éves fiú életveszélyesen megsérült, miközben Bronxban metrószörfözött. Akkor a rendőrség elmondta, a fiatalt eszméletlenül, súlyos sérülésekkel találták meg a Baychester állomáson.

New York állam kormányzója, Kathy Hochul júniusban jelentette be, hogy a Metropolitan Közlekedési Hatósággal és a New York-i állami iskolákkal közösen kampányt indítanak a fiatalok figyelmeztetésére a metrószörfözés veszélyeiről - írja a People.

Semmi sem fontosabb számomra, mint a New York-iak biztonsága. Ebben a kampányban a fiatalok közvetlenül a kortársaiktól és a példaképeiktől hallhatják, mennyire életveszélyes a metrószörfözés. Az üzenet egyértelmű: belül utazz, és maradj életben!

- állt a kormányzó közleményében.