"Az orvosom tüdőgyulladásra gyanakodott, a következő 9 évet gerincmerevítőben töltöttem"

Június a gerincferdülésben szenvedőkre való figyelemfelhívás hónapja, amikor a betegek megoszthatják egymással elképesztő harcukat az állapotukkal. Samantha Leathers már régóta gerincferdüléstől szenvedett, mielőtt bármilyen további tünete megjelent volna - írja a Mirror.

"Úgy döntöttem én is megosztom a saját sztorimat a Scoliosis Support and Research (Gerincferdülést Támogató és Kutató Szervezet) korai tudatossági kampányában" - mondta Samantha.

Samantha-t gerincferdüléssel diagnosztizálták 3 éves korában. Forrás: Pexels

"Elég ironikus, mivel nem kaphattam volna hamarabb diagnózist. Az eset 2004-ben történt, amikor még Dél-Afrikában éltem. Borzalmasan megfáztam, és a háziorvosom tüdőgyulladásra gyanakodott. Beutalt mellkass röntgenre, hogy kiderüljön mi a baj."-mesélt a több, mint 20 évvel ezelőtti esetről Samantha.

A röntgenből kiderült, hogy a nőnek, aki akkor még kislány volt, nem tüdőgyulladása, hanem majdnem tökéletesen "S" alakú gerincferdülése volt. Akkor szabad szemmel alig volt látható ez a betegség, és a szülei sem tudtak semmit a ferdülésről. Szóval ha nem lett volna ez az utólag "szerencsés" egybeesés, akkor valószínűleg egy sokkal későbbi időpontban veszik észre a nő gerincferdülését, amely akár menthetetlen is lett volna onnantól.

A gerincferdülést általában 10 és 15 éves kor között diagnosztizálják. Az esetek többségében nincs különösebb okozója a betegségnek, csak úgy, magától kialakul. Minél korábban veszik észre, annál hatékonyabban tudják korrigálni a ferdülést beavatkozás nélkül. A Scoliosis Research ABCD (assymetry, bend forward, check for curve, diagnosis) tesztje segít felismerni a korai jeleket, akár otthon is.

"Mind a négy kockát bejelöltem, amely arra utalt, hogy a ferdülés nem javult volna, miközben felcseperedek. A gerincem mindkét görbülete rég túllépte már a 20 fokot, szóval az egyetlen megoldás a gerincmerevítő maradt."-vallott a nő.

Gyermekkor és gerincferdülés

Samantha 4 éves születésnapjára kapta meg a gerincmerevítőt, amely izgalommal és aggódással töltötte el a családot. Vajon képes lesz a műszer kordában tartani a lány gerincét, amig teljesen kifejlődik a szervezete?

Az elkövetkező 9 évben minden nap 23 órán át a teste része volt a merevítő. A gyermekkora orvoslátogatásokról, fizikoterápiáról, röntgenfelvételekről és merevítő-állításokról szólt.



Semmit sem utáltam jobban a gerincmerevítőmnél. De a borzalmas fájdalom miatt, amelyet a levételekor éreztem, mégsem cseréltem volna el semmire.

Sajnos 2013-ban rossz hír érkezett Samantha családjához, úgy tűnt a gerincferdülés győzedelmeskedik a lány felett. A felső görbület elérte a 80 fokos szöget, az alsó pedig már 60 fok felett járt. Az orvosk már a 40 fok körüli görbületeknél is műtétet szoktak javasolni.

"Emlékszem, amikor az orvos említette a műtétet, azonnal könnyek között törte ki. Azt terveztem, hogy az összes merevítőt sorba fektetem a földre, és áthajtok rajta egy kamionnal.

Aztán megtudtam, hogy lehet, lebénulva ébredek majd fel.

Samantha még elég naiv volt 12 évesen ahhoz, hogy felfogja milyen kockázatokkal járhat a gerincműtéte. Ezért utólag hálás is, hiszen bele sem gondolt, hogy megsérülhet, akár a felépülés alatt is, csak a cél lebegett a szeme előtt, hogy meg akar gyógyulni.