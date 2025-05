A burgonya-szindróma létezik, ezek az egyértelmű tünetei

A gyerekeket is érintheti?

Hiába kínál annyi lehetőséget a 21. század a modern embernek, sokan ettől függetlenül, vagy épp ezért a szabadidejük nagy részét tétlenül töltik, és kerülik a produktív tevékenységeket. Ennek következményeként alakult ki a „couch potato”, azaz a „kanapé krumpli” összetétel, ami azokra utal, akik szó szerint a díványon töltik a szabad óráikat, méghozzá minimális fizikai aktivitással. A jelenség a legfiatalabb generáció körében is mindennapos. Ők azok, akik szinte a születésük pillanatától kezdve okos eszközökkel a kezükben léteznek, és már óvodás- illetve kisiskolás korban is előfordul, hogy hosszú órákat töltenek ezek használatával, miközben egy helyben ülnek vagy fekszenek. Ez fizikai és mentális szempontból is negatívan érintheti őket. A tétlenség sok egyéb mellett testtartási problémákat idézhet elő, visszafoghatja a vázizomzat fejlődését, hosszú távon akár gerincferdülést, elhízást is előidézhet. Mivel a mozgás az agynak is kell, a kanapé életmód következtében romolhat a gyerekeknél a koncentrációs- és tanulási képesség, levertség, indokolatlan rossz hangulat, és akár alvászavarok is kialakulhatnak.