A szerelem nem elég – Nagy Erika szerint így lesz tartós a kapcsolat 

Rengeteg házasság és gyerek születése köszönhető Nagy Erikának. A kerítőnő szerint a tavaszi időszak nemcsak a megújulásról szól, hanem a szerelem kibontakozásának is kedvez. Bármennyire is kívülállónak gondoljuk magunkat, mi is a természet részei vagyunk, hat ránk, ezért ez az időszak tökéletes a nyitáshoz, az ismerkedéshez. Erika eredetileg vegyész, de már 32 éve azzal foglalkozik, hogy a hozzá forduló, családalapítás előtt álló nőknek és férfiaknak „tökéletes” párt találjon. Azt mondja, lehetetlenség megunni a munkáját, hisz mindig benne van az izgalom, hogy megjelenik-e a szerelem a két összeillőnek tűnő ember között.

A szerelem és a kapcsolat útját a lelkünk mutatja

A szakember szerint, a nyitott és szabad világban, amiben élünk, sokkal nehezebb társra lelni.

– Az internetes társkeresés komoly függőséget okozhat – magyarázza. – Másrészt ez olyan, mint a szerencsejáték, sose jön ki a három cseresznye. Vagy ha igen, késztetést érzünk rá, hogy dobjunk még egy kört, hátha kijön a három körte is. Egy kapcsolatnak feladatai, kihívásai is vannak, de azok, akik tudják, hogy bármikor visszaléphetnek arra a platformra, ahol szerintük rengeteg lehetőség vár rájuk, nagy a csábítás, hogy csak addig tartsanak ki egy ember mellett, amíg a lila köd tart. Nem motiváltak abban, hogy akár önmagukat meghaladva, változzanak, fejlődjenek. Nagyon káros ez a felpörgetett kapcsolatmánia is, amit mostanság látok. Még nem is ismerik egymást, de már jó reggelt üzenettel kezdik a napot, szívecskét küldenek egymásnak. Nem hagynak időt arra, hogy valódi alapokon felépüljön valami. Bármennyire is felgyorsult a világunk, az emberi lélek nem így működik. Az emberek sokszor passzírozzák a saját lelküket, gyorsítják a dolgokat, és azt várják, hogy szerelmesek legyenek. Mindenkinek azt javasolnám, hogy egy lassabb tempóhoz, normálisabb létezéshez térjenek vissza. Persze bele lehet menni olyan dologba, ami nem szokványos, hogy ha vonz és biztonságban érezzük magunkat, de egy tapodtat se lépjünk olyanba, ami nyugtalanít, ami taszít, amitől feszengünk. Lehet úgy dönteni, hogy az ember kiszáll ebből a globális verkliből, és a saját mércéje szerint él. Lehet normális kapcsolatot kialakítani, csak picit függetlenítsük magunkat a világ zajától. A saját iránytűnk, a saját lelkünk legyen.