Hajdú Péter étterme a sztárok kedvence lett

Törökbálinton újraéledt a társasági élet: Hajdú Péter étterme, a Like Bisztró, az elmúlt hónapokban a magyar hírességek kedvelt találkozóhelyévé vált. Az átalakított vendéglátóhely nemcsak hangulatos környezetével, hanem exkluzív eseményeivel is vonzza a sztárokat.

Hajdú Péter Instagram történetei alapján a mediterrán hangulatot idéző pálmafák alatt esténként tematikus bulik színesítik a programot, ahol olyan nevek fordultak már meg, mint Rakonczai Imre, Gáspár Laci, L.L. Junior vagy Zoltán Erika. A Like azonban már nemcsak a hazai hírességek, hanem nemzetközi sztárok körében is egyre ismertebb. Legutóbb a What Is Love című sláger énekese, Haddaway tűnt fel a vendégek között – még nem tudni, hogy csupán látogatóként érkezett, vagy esetleg fellépés is várható tőle.