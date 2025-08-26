RETRO RÁDIÓ

Forog a Harry Potter-sorozat, ő lesz az egyik főszereplő – Fotó

2027-re ígéri a széria első évadát az HBO Max.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.26. 14:00
Harry Potter tévésorozat forgatás

A Harry Potter-könyvek után a mozifilmek is óriási sikert arattak, s hamarosan jön a tévésorozat is a világ talán legismertebb varázslójáról. A forgatás mindenesetre megkezdődött Londonban, a King's Cross pályaudvaron, ahol több szereplőről is lesifotó készült a sorozatbeli öltözékükben. Köztük van az egyik főszereplő, a Ron Weasley-t megformáló Alastair Stout.

Harry Potter
Már forog, 2027-ben pedig látható is lesz majd a Harry Potter-tévésorozat(Fotó: Pexels/Vinícius Vieira ft – Képünk illusztráció)

A képeket a Daily Mail osztotta meg az Instagram-oldalán, megmutatva Ron Weasley mellett a testvéreit (Fred, George és Giny), illetve az édesanyjukat megformáló szereplőket.

Hangulatos videó harangozza be a 2027-re várható Harry Potter-tévésorozatot.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu