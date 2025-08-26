Forog a Harry Potter-sorozat, ő lesz az egyik főszereplő – Fotó

A Harry Potter-könyvek után a mozifilmek is óriási sikert arattak, s hamarosan jön a tévésorozat is a világ talán legismertebb varázslójáról. A forgatás mindenesetre megkezdődött Londonban, a King's Cross pályaudvaron, ahol több szereplőről is lesifotó készült a sorozatbeli öltözékükben. Köztük van az egyik főszereplő, a Ron Weasley-t megformáló Alastair Stout.

Már forog, 2027-ben pedig látható is lesz majd a Harry Potter-tévésorozat(Fotó: Pexels/Vinícius Vieira ft – Képünk illusztráció)

A képeket a Daily Mail osztotta meg az Instagram-oldalán, megmutatva Ron Weasley mellett a testvéreit (Fred, George és Giny), illetve az édesanyjukat megformáló szereplőket.

Hangulatos videó harangozza be a 2027-re várható Harry Potter-tévésorozatot.