Új életszakasz jön: 4 csillagjegy végre továbbléphet

A horoszkóp szerint négy csillagjegy életében is új fejezet kezdődik, miközben a Chiron ismét a Kosban jár. Eleanor asztrológus értelmezése szerint a Chiron közel nyolc éve halad ebben a jegyben, és 2018 óta az önértékelés, a harag, az identitás, a határok, valamint az önmagunk választásának kérdése került előtérbe. A következő hét hónap azt mutathatja meg, mennyit változtak azok, akik most egy korszak lezárásához érnek.

A horoszkóp szerint meglepő fordulat várhat rájuk.

Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: a Mérleg erősebb határokat húzhat

A Mérleg korábban sok mindent elnézett másoknak, még akkor is, amikor nem úgy bántak vele, ahogyan megérdemelte volna. Mostanra azonban megerősödtek a határai, és már könnyebben észreveszi azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeket régebben talán félretolt.

A változás számára azt is jelenti, hogy nem engedi, hogy bűntudatot keltsenek benne csak azért, mert ragaszkodik a saját korlátaihoz. Eleanor szerint azt is megtanulta, hogy önmagát választani néha csalódást okozhat másnak, ettől azonban a döntése még nem lesz automatikusan rossz.

Rák: már nem kell mindig a legrosszabbra készülnie

A Rák 2018 óta vastagabb páncélt épített maga köré, hogy megvédje magát a sérülésektől, közben azonban sokkal magabiztosabb lett. Eleanor szerint az önmagába vetett bizalom erősebbé vált, és az intuíciója egyre inkább iránytűként működik.

Ez a változás abban is megmutatkozhat, hogy már nem érzi szükségét annak, hogy állandóan a legrosszabbra készüljön. Ha egy terv szétesik vagy valami rosszul alakul, már nem abból indul ki, hogy vele együtt az egész élete is összeomlik.

Fotó: Fotó: MI generált illusztráció

Bak: már nem a fájdalomtűrés alapján méri az erejét

A Bak számára a következő fejezet arról szól, hogy közelebb engedjen másokat. Sokáig annyira azonosult azzal, hogy neki kell erősnek lennie, hogy közben háttérbe szorult az a felismerés, hogy neki is szüksége lehet másokra.

A horoszkóp szerint nyolc év után már nem az alapján méri a saját erejét, mennyi fájdalmat képes elviselni. Az egyik nagy változás éppen az lehet, hogy felismeri, attól, hogy el tudja vinni a terheket, még nem kell mindent egyedül cipelnie.