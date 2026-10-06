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Ellie Goulding elárulta, miért rajong a párjáért

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Egy félmeztelen videóval indult, végül szerelmi vallomás lett belőle. Ellie Goulding elárulta, hogy bár Beau Minniear külseje sem kerüli el a figyelmét, egészen más az, ami igazán megfogta a nála tíz évvel fiatalabb színészben.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.06. 09:32
énekesnő Ellie Goulding párkapcsolat

Egy félmeztelen videóval hívta fel magára a figyelmet Beau Minniear, Ellie Goulding azonban hamar világossá tette, hogy számára nem a színész kidolgozott külseje a legérdekesebb. A 39 éves énekesnő először csak annyit írt a felvétel mellé, hogy „Bocsánat, mi?”, később viszont már arról beszélt, mit szeret igazán a párjában.

Ellie Goulding
Ellie Goulding szerelmes szavakkal dicsérte kedvesét.
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto

Ellie Goulding szerint egészen más teszi különlegessé a párját

Viccet félretéve, ez a legkevésbé érdekes dolog benne. Ő a legkedvesebb férfi, akit valaha ismertem, és a leglenyűgözőbb is

– írta Ellie Goulding.

Az énekesnő és a 29 éves Beau Minniear 2025 óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig abban az évben vállalták fel nyilvánosan. Idén márciusban megszületett első közös gyermekük, Iris.

Ellie Goulding korábban arról is beszélt, mennyit jelentett számára párja támogatása, miközben várandósan sem hagyta abba a munkát és a dalszerzést.

Csodálatos párom van. Nekem valamivel könnyebb, mert fantasztikus támogatást kapok

 – fogalmazott az énekesnő, aki szerint az anyaság fontos része lett az életének, de nem akarta, hogy kizárólag ez határozza meg.

 

Forrás: Laura Fox, Ellie Goulding, 39, gushes over 'fascinating' boyfriend Beau Minniear, 29, in a shirtless video and says his six-pack is the 'least interesting thing about him', Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16186021/Ellie-Goulding-gushes-fascinating-boyfriend-Beau-Minniear-shirtless-video.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

 

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