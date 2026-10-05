Dakota Johnson merész jelmezben pózolt New York felett

Dakota Johnson egészen más oldalát mutatta meg új fotósorozatában. A 37 éves színésznő nyuszilány jelmezben, fűzőben és harisnyatartóban pózolt, az egyik fekete-fehér felvételen pedig cigarettát tartott a kezében, miközben New York egyik jellegzetes épületének tetején állt.

Dakota Johnson szexi képekkel lepte meg rajongóit.

Fotó: AFP

Dakota Johnson a szakításain is viccelődött

A képek egy televíziós műsorban való szerepléséhez kapcsolódtak, amely egybeesett új erotikus thrillerje, a Verity bemutatásával. A színésznő egy másik fotón fekete csipkés fehérneműben és magas sarkú cipőben állt kamera elé.

A képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

A látványos fotózás mellett az este más miatt is emlékezetes lett. Dakota Johnson a nyitó monológjában két korábbi kapcsolatára is utalt, és saját magán nevetve arról beszélt, hogy két nagyon nyilvános, szerinte meglehetősen szerencsétlen szakításon van túl két zenésszel.

„Keresem a harmadikat” fogalmazott viccelődve, majd új filmjére utalva azt mondta, zenészekkel randizni olyan, mint egy „erotikus thriller”.

A színésznő ezután arról beszélt, hogy a barátai nem ítélik el a választásai miatt, sőt támogatják. Ekkor érkezett a meglepetés.

Fotó: FACTSTORY

Taylor Swift váratlanul megjelent mellette

Dakota Johnson tréfásan a „szó szerinti terapeutájaként” mutatta be Taylor Swiftet, aki váratlanul besétált mellé a színpadra. Az énekesnő azonban rögtön helyesbített.

Nem vagyok a terapeutád. Hetente egyszer csak megjelensz nálam egy üres borosüveggel, és megkérdezed, kérek-e

– mondta Swift. Hozzátette, barátnője ezután lehuppan a kanapéra, mindent elmesél, ő pedig időnként csak annyit válaszol, hogy „ez őrület”.

„Ez nem terápia?” – vágott vissza Dakota Johnson.

A két sztár az utóbbi időben többször is együtt dolgozott. A színésznő szerepelt Swift Patient Zero című videoklipjében Colin Farrell mellett, nem sokkal korábban pedig ő adta át az énekesnőnek az Artist Director Award nevű díjat.

Forrás: Laura Fox, Dakota Johnson wears a corset and suspenders as she poses in a Playboy bunny costume while smoking a cigarette, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16183643/Dakota-Johnson-corset-suspenders-poses-Playboy-bunny-costume.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490