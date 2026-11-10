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Váratlan megkönnyebbülést ígér a hétvége 3 csillagjegynek

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November 15-ig három csillagjegy életében is kedvező fordulat következhet be. A horoszkóp szerint a Merkúr és a Vénusz mozgása új lendületet hozhat, de a hét végéig még akad néhány nehézség, amivel meg kell küzdeniük.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.10. 11:13
asztrológia csillagjegy horoszkóp

Három csillagjegy számára végre kedvezőbb időszak kezdődhet, miután az elmúlt hetek bizonytalanságai lassan rendeződni látszanak. A horoszkóp szerint november 15-ig a Skorpió, az Oroszlán és a Mérleg életében is pozitív változások jöhetnek, bár ehhez néhány helyzetben türelemre lesz szükség.

Horoszkóp november 15-ig, három csillagjegy életében pozitív fordulat jöhet
A horoszkóp szerint három csillagjegy számára kedvező változásokat hozhat a hétvége.
Fotó: MI-generált illusztráció

Horoszkóp: három csillagjegy előtt nyílnak új lehetőségek

A hét egyik legjelentősebb asztrológiai eseménye november 13-án következik be, amikor a Merkúr és a Vénusz is véget vet látszólagos hátráló mozgásának. A hét végén a Mars és a Jupiter együttállása tovább erősítheti az önbizalmat és a tettvágyat.

Skorpió

A Skorpiók már készen állnak arra, hogy végre megvalósítsák terveiket, ám a munkahelyükön még zavaros helyzetekkel találkozhatnak. A Merkúr előreindulása miatt akár korábbi döntéseiket is újragondolhatják.

Most azzal járhatnak a legjobban, ha nem mennek bele minden vitába, és nem próbálnak mindenáron igazat szerezni maguknak. A türelem hamarosan meghozhatja gyümölcsét, a következő hét pedig már sokkal kedvezőbben alakulhat számukra.

Oroszlán

Az Oroszlánokban egyre erősebb lehet a vágy, hogy megmutassák, mire képesek. A Mars és a Jupiter együttállása komoly lendületet adhat nekik, ugyanakkor könnyen túlzásba eshetnek.

Érdemes óvatosan bánniuk az energiájukkal, és elkerülniük a felesleges konfliktusokat. Ha nem akarják mindenáron irányítani a környezetüket, és időt hagynak a pihenésre is, jelentős javulást tapasztalhatnak.

Mérleg

A Mérlegek számára az elmúlt időszak különösen bizonytalan lehetett, elsősorban az anyagiak és az önbizalom terén. Bár a Vénusz előreindulása kedvező változást ígér, a hét elején még előfordulhatnak kellemetlen pillanatok.

Most érdemes alaposan átnézniük a kiadásaikat, mert könnyen kiderülhet, hogy a pénzügyi helyzetük nem is olyan rossz, mint gondolták. A hét végére az önbizalmuk is megerősödhet, miközben felismerhetik, hogy már egészen más célokra vágynak, mint korábban.

 

Forrás: Leslie Hale, Life Gets Noticeably Better For 3 Zodiac Signs By The End Of This Week, YourTango, https://www.yourtango.com/zodiac/zodiac-signs-life-better-by-november-15-2026

 

 

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