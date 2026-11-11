Kendall Jenner és Jacob Elordi szerelmesen bújtak össze New Yorkban
Úgy tűnik, egyre komolyabb a szerelem a két világsztár között, akik most New York utcáin mutatták meg, mennyire közel állnak egymáshoz. Kendall Jenner és Jacob Elordi egy romantikus hétvégét töltöttek együtt, és a kamerák előtt sem titkolták gyengéd érzelmeiket.
Kendall Jenner és Jacob Elordi láthatóan élvezték egymás társaságát, amikor vasárnap New Yorkban töltötték a napot. A 31 éves modell és a 29 éves színész egy kávézás után az egyik épület lépcsőjén pihent meg, ahol összebújva beszélgettek, és egy csók is elcsattant közöttük.
Kendall Jenner és Jacob Elordi egyre közelebb kerültek egymáshoz
A szerelmesek hétköznapi ruhában indultak útnak. Jenner zöld kabátot, farmert és leopárdmintás sálat viselt, míg Elordi szürke kapucnis pulóverben, farmerben és fekete sapkában jelent meg.
A pár már az előző estét is együtt töltötte, amikor a Broadway egyik színházában megnézték a Paranormal Activity című horrordarab előadását.
Kapcsolatukat idén áprilisban vállalták fel a nyilvánosság előtt, amikor egy zenei fesztivál utáni bulin csókolózva fényképezték le őket. Azóta Hawaiin és Japánban is jártak együtt, szeptemberben pedig Elordi Milánóban támogatta kedvesét a divathéten.
A kapcsolat komolyságára az is utalhat, hogy a színész augusztusban egy londoni vacsorára az édesapját is magával vitte, így Kendall Jenner vele együtt tölthette az estét.
Forrás: Brian Marks, Jacob Elordi and Kendall Jenner look smitten as they show off PDA on NYC outing before first holidays together, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16283399/Jacob-Elordi-Kendall-Jenner-PDA-NYC-holidays.html
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre