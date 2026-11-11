RETRO RÁDIÓ

Kendall Jenner és Jacob Elordi szerelmesen bújtak össze New Yorkban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Úgy tűnik, egyre komolyabb a szerelem a két világsztár között, akik most New York utcáin mutatták meg, mennyire közel állnak egymáshoz. Kendall Jenner és Jacob Elordi egy romantikus hétvégét töltöttek együtt, és a kamerák előtt sem titkolták gyengéd érzelmeiket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.11. 09:29
szerelmespár Jacob Elordi Kendall Jenner

Kendall Jenner és Jacob Elordi láthatóan élvezték egymás társaságát, amikor vasárnap New Yorkban töltötték a napot. A 31 éves modell és a 29 éves színész egy kávézás után az egyik épület lépcsőjén pihent meg, ahol összebújva beszélgettek, és egy csók is elcsattant közöttük.

Kendall Jenner és Jacob Elordi összebújva New Yorkban
Kendall Jenner és Jacob Elordi romantikus pillanatokat éltek át New Yorkban.
Fotó: Northfoto

Kendall Jenner és Jacob Elordi egyre közelebb kerültek egymáshoz

A szerelmesek hétköznapi ruhában indultak útnak. Jenner zöld kabátot, farmert és leopárdmintás sálat viselt, míg Elordi szürke kapucnis pulóverben, farmerben és fekete sapkában jelent meg.

A pár már az előző estét is együtt töltötte, amikor a Broadway egyik színházában megnézték a Paranormal Activity című horrordarab előadását.

EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi Spotted on a Picturesque Autumn Date in New York City
Fotó: Northfoto

Kapcsolatukat idén áprilisban vállalták fel a nyilvánosság előtt, amikor egy zenei fesztivál utáni bulin csókolózva fényképezték le őket. Azóta Hawaiin és Japánban is jártak együtt, szeptemberben pedig Elordi Milánóban támogatta kedvesét a divathéten.

A kapcsolat komolyságára az is utalhat, hogy a színész augusztusban egy londoni vacsorára az édesapját is magával vitte, így Kendall Jenner vele együtt tölthette az estét.

 

Forrás: Brian Marks, Jacob Elordi and Kendall Jenner look smitten as they show off PDA on NYC outing before first holidays together, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16283399/Jacob-Elordi-Kendall-Jenner-PDA-NYC-holidays.html

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.