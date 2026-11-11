Kendall Jenner és Jacob Elordi szerelmesen bújtak össze New Yorkban

Kendall Jenner és Jacob Elordi láthatóan élvezték egymás társaságát, amikor vasárnap New Yorkban töltötték a napot. A 31 éves modell és a 29 éves színész egy kávézás után az egyik épület lépcsőjén pihent meg, ahol összebújva beszélgettek, és egy csók is elcsattant közöttük.

Kendall Jenner és Jacob Elordi romantikus pillanatokat éltek át New Yorkban.

Fotó: Northfoto

Kendall Jenner és Jacob Elordi egyre közelebb kerültek egymáshoz

A szerelmesek hétköznapi ruhában indultak útnak. Jenner zöld kabátot, farmert és leopárdmintás sálat viselt, míg Elordi szürke kapucnis pulóverben, farmerben és fekete sapkában jelent meg.

A pár már az előző estét is együtt töltötte, amikor a Broadway egyik színházában megnézték a Paranormal Activity című horrordarab előadását.

Fotó: Northfoto

Kapcsolatukat idén áprilisban vállalták fel a nyilvánosság előtt, amikor egy zenei fesztivál utáni bulin csókolózva fényképezték le őket. Azóta Hawaiin és Japánban is jártak együtt, szeptemberben pedig Elordi Milánóban támogatta kedvesét a divathéten.

A kapcsolat komolyságára az is utalhat, hogy a színész augusztusban egy londoni vacsorára az édesapját is magával vitte, így Kendall Jenner vele együtt tölthette az estét.

Forrás: Brian Marks, Jacob Elordi and Kendall Jenner look smitten as they show off PDA on NYC outing before first holidays together, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16283399/Jacob-Elordi-Kendall-Jenner-PDA-NYC-holidays.html