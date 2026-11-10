Okosabb vagy, mint gondolnád? Ez a 6 mondat árulkodhat róla

Sokan azt gondolják, hogy az igazán okos emberek mindig tudják, mit csinálnak, és sosem kérdőjelezik meg a képességeiket. Pedig az intelligencia nem feltétlenül jár együtt magabiztossággal. Előfordulhat, hogy valaki komoly eredményeket ér el, mégis úgy érzi, nem elég jó ahhoz, amit csinál. A háttérben gyakran az imposztorszindróma állhat, amely miatt az érintettek saját sikereiket inkább a szerencsének tulajdonítják, mint a tudásuknak. Ez a bizonytalanság a hétköznapi beszélgetésekben is megjelenhet.

Az intelligencia nem mindig jár együtt magabiztossággal.

Fotó: MI-generált illusztráció

Az intelligencia és az önbizalom nem mindig jár együtt

Hat olyan mondat is van, amely gyakran elhangozhat azok szájából, akik alábecsülik a saját képességeiket.

1. „Nem hiszem, hogy ehhez elég okos vagyok.”

Elsőre akár ártatlan viccnek is tűnhet, pedig komoly önbizalomhiány húzódhat mögötte. Az ilyen emberek sokszor akkor sem hisznek a saját tudásukban, amikor mások már elismerték a teljesítményüket.

2. „Szerintem senkit sem érdekel a véleményem.”

Aki kételkedik a saját képességeiben, gyakran a gondolatait sem tartja elég értékesnek. Emiatt inkább csendben marad, még akkor is, ha lenne mit hozzátennie a beszélgetéshez.

3. „Úgy érzem, nem tartozom ide.”

Az imposztorszindrómával küzdők olykor úgy érzik, nem érdemelték ki a helyüket egy adott közösségben vagy munkahelyen. Ez különösen megnehezítheti, hogy bátran vállalják a véleményüket.

Fotó: MI-generált illusztráció

Az okos emberek is kételkedhetnek a sikereikben

4. „Csak szerencsém volt.”

Egy sikeres vizsga, előléptetés vagy szakmai elismerés után sokan nem a saját munkájukra gondolnak, hanem arra, hogy egyszerűen jókor voltak jó helyen. Pedig ezzel könnyen figyelmen kívül hagyhatják a valódi teljesítményüket.

5. „Nagyon szorongok amiatt, hogy megfelelek-e.”

Az állandó bizonyítási kényszer komoly lelki terhet jelenthet. Az érintettek attól tarthatnak, hogy mások egyszer rájönnek, valójában nem olyan tehetségesek, mint amilyennek gondolják őket.

6. „Mindent tökéletesen kell csinálnom, hogy elég jó legyek.”

A maximalizmus szintén összefügghet az imposztorszindrómával. Az érintettek gyakran úgy érzik, csak hibátlan teljesítménnyel bizonyíthatják, hogy megérdemlik a helyüket. A folyamatos tökéletességre való törekvés azonban a fejlődésüket is akadályozhatja.