Furcsának tűnhet, de ez a 8 szokás intelligenciára utalhat

Nem mindenki ugyanattól nyugszik meg. Míg egyesek a csendet és a rendet keresik, másoknak éppen a tervezgetés vagy a saját magukkal folytatott beszélgetés jelent megkönnyebbülést. Az intelligens emberek bizonyos szokásai elsőre különösnek tűnhetnek, számukra mégis biztonságérzetet adhatnak.

Az intelligens emberek olykor szokatlan dolgokban találnak megnyugvást.

Fotó: MI generált illusztráció

Az intelligens emberek 8 különös szokása

1. Mindent előre ellenőriznek

Mielőtt elmennének egy étterembe, alaposan utánanéznek a helynek. A tájékozódás segít csökkenteni a bizonytalanságot, és nagyobb biztonságérzetet ad nekik.

2. Mindig van B tervük

Nem elégszenek meg egyetlen megoldással. Több lehetőséget is végiggondolnak, mert így könnyebben kezelik a váratlan helyzeteket.

3. Szeretnek korábban érkezni

Előfordul, hogy akár húsz perccel hamarabb érkeznek meg valahová, majd egyszerűen az autóban ülnek. Ez a néhány perc csend segít nekik megnyugodni.

4. Képzeletbeli problémákat oldanak meg

Gyakran elképzelnek olyan helyzeteket, amelyek valójában meg sem történtek. A lehetséges megoldások keresése szellemi kihívást jelent számukra.

Fotó: MI generált illusztráció

5. Inkább ők vezetnek

Egy hosszabb autóúton szívesebben ülnek a volán mögé, mert így jobban kézben tarthatják az eseményeket.

6. Nem zavarja őket a rendetlenség

A rendetlen íróasztal sokakat idegesít, egyes intelligens emberek viszont kifejezetten jól érzik magukat ilyen környezetben. A saját rendszerükben könnyebben eligazodhatnak, mint egy mások által rendbe rakott asztalon.

7. Beszélnek magukban

A hangos gondolkodás segíthet a koncentrációban és az emlékezésben. Bár kívülről furcsának tűnhet, számukra megkönnyítheti a gondolatok rendezését.

8. Az utolsó pillanatra is hagynak feladatokat

A halogatás nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki nem akar dolgozni. Egyes intelligens emberek számára a közelgő határidő olyan izgalmat és szellemi ösztönzést jelenthet, amely segíti őket a feladat elvégzésében.

Forrás: Marielisa Reyes, People With Highly Intelligent Minds Find 8 Things Weirdly Comforting, YourTango, https://www.yourtango.com/self/things-people-intelligent-minds-find-weirdly-comforting