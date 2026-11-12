Háromgyermekes anyaként is ragyog a 44 éves Sienna Miller
Az elmúlt hetekben London és az Egyesült Államok között ingázott, most azonban végre jut egy kis ideje a családjára is. A 44 éves Sienna Miller hat hónapja adott életet harmadik gyermekének, azonban a legutóbbi Los Angeles-i megjelenésén rövid felsőben mutatta meg karcsú alakját.
Alig hat hónapja született meg harmadik gyermeke, a 44 éves Sienna Miller azonban máris visszatért mozgalmas mindennapjaihoz. Az angol színésznő az elmúlt hetekben új filmje, a Madden, valamint War című sorozata népszerűsítésével volt elfoglalva, miközben London és az Egyesült Államok között ingázott. Most Los Angelesben pihen a családjával, ahol szerdán egy hétköznapi program közben kapták lencsevégre.
Sienna Miller életében a családé most a főszerep
A színésznő fehér, rövid pólót viselt, amely szabadon hagyta formás hasát. Öltözékét szürke, csípőnadrágként viselt melegítővel és fehér kapucnis felsővel egészítette ki. A fotókon mosolygósnak és kiegyensúlyozottnak tűnt.
A képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.
A színésznő májusban adott életet kisfiának, aki a második közös gyermeke 30 éves vőlegényével, Oli Greennel. A párnak 2024 januárjában egy kislánya is született, Sienna pedig korábbi kapcsolatából egy 14 éves lányt, Marlowe-t nevel.
Marlowe édesapja Tom Sturridge színész, akivel Miller négy évig alkotott egy párt. A 40 éves Sturridge jelenleg Alexa Chung modellel jár jegyben.
Bár Sienna Miller és családja most Los Angelesben tölti az idejét, a közelmúltban az is kiderült, hogy a színésznő 9,3 millió fontért vásárolt házat London elegáns Notting Hill negyedében. Az ingatlan a tervek szerint új családi otthonuk lesz, ahol párjával és gyermekeikkel élhetnek majd.
Forrás: Joanna Crawley, Sienna Miller, 44, shows off her toned abs in a crop top six months after giving birth as she runs errands in LA, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16286395/Sienna-Miller-44-shows-toned-abs-crop-six-months-giving-birth-runs-errands-LA.html
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