Háromgyermekes anyaként is ragyog a 44 éves Sienna Miller

Alig hat hónapja született meg harmadik gyermeke, a 44 éves Sienna Miller azonban máris visszatért mozgalmas mindennapjaihoz. Az angol színésznő az elmúlt hetekben új filmje, a Madden, valamint War című sorozata népszerűsítésével volt elfoglalva, miközben London és az Egyesült Államok között ingázott. Most Los Angelesben pihen a családjával, ahol szerdán egy hétköznapi program közben kapták lencsevégre.

Sienna Miller hat hónappal harmadik gyermeke születése után rövid felsőben mutatkozott.

Fotó: AFP

Sienna Miller életében a családé most a főszerep

A színésznő fehér, rövid pólót viselt, amely szabadon hagyta formás hasát. Öltözékét szürke, csípőnadrágként viselt melegítővel és fehér kapucnis felsővel egészítette ki. A fotókon mosolygósnak és kiegyensúlyozottnak tűnt.

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A színésznő májusban adott életet kisfiának, aki a második közös gyermeke 30 éves vőlegényével, Oli Greennel. A párnak 2024 januárjában egy kislánya is született, Sienna pedig korábbi kapcsolatából egy 14 éves lányt, Marlowe-t nevel.

Marlowe édesapja Tom Sturridge színész, akivel Miller négy évig alkotott egy párt. A 40 éves Sturridge jelenleg Alexa Chung modellel jár jegyben.

Bár Sienna Miller és családja most Los Angelesben tölti az idejét, a közelmúltban az is kiderült, hogy a színésznő 9,3 millió fontért vásárolt házat London elegáns Notting Hill negyedében. Az ingatlan a tervek szerint új családi otthonuk lesz, ahol párjával és gyermekeikkel élhetnek majd.

Forrás: Joanna Crawley, Sienna Miller, 44, shows off her toned abs in a crop top six months after giving birth as she runs errands in LA, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16286395/Sienna-Miller-44-shows-toned-abs-crop-six-months-giving-birth-runs-errands-LA.html