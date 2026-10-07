Ezek a jelek mutathatják, hogy túl sokat vesz ki belőled a munkád
Vasárnap délután még tart a hétvége, de fejben már a hétfői leveleket és feladatokat pörgeted, miközben egyre rosszabb lesz a kedved. A vasárnapi szorongás önmagában még nem jelenti azt, hogy fel kell mondanod, ám ha rendszeresen tönkreteszi a pihenésedet és egész héten elkísér, érdemes megnézni, mi áll mögötte.
Vasárnap délután még lenne néhány órád pihenni, mégis azon kapod magad, hogy már a beérkező leveleken, a hétfői teendőkön és a következő munkahéten jár az eszed. A vasárnapi szorongás sokaknál csak átmeneti rosszkedv, Hannah Stalton munkahelyi szakértő és coach szerint azonban nem mindegy, hogy néhány órás levertségről vagy rendszeresen visszatérő, egyre erősebb aggodalomról van-e szó.
Vasárnapi szorongás: a tested is jelezhet
Gyakori, hogy az ember vasárnap kissé rosszkedvű, amikor már majdnem vége a hétvégének. De a munkán és a következő héten való állandó rágódás és megszállott aggódás, különösen akkor, ha ez rendszeresen megtörténik, nem egészséges
– fogalmazott Hannah.
Egy mozgalmas hétvége után természetes lehet a fáradtság vagy a kedvetlenség, de más a helyzet akkor, ha az ember újra és újra ugyanazokat az aggasztó gondolatokat pörgeti, vagy rögtön a legrosszabb forgatókönyveket képzeli el.
Hannah szerint mindenkinek magának kell megítélnie, milyen szintű vasárnapi rosszkedvet tart még elfogadhatónak. A komolyabb aggodalom azonban testi tünetekkel is együtt járhat. A szakértő feszültség okozta fejfájást, hányingert és akár hányást is említ.
A következő figyelmeztető jel az, amikor a rossz érzés már nem csak vasárnap estére korlátozódik. Ha valaki szombat este elkezdi rettegve várni a hétfőt, az érzés idővel egyre korábban jelentkezhet, és lassan az egész hétvégét elronthatja. Hannah szerint ilyenkor az alvás is romolhat, az ember pedig ingerlékenyebbé válhat azokkal szemben, akikkel együtt él.
Ha a rossz érzés kedden sem múlik el
Sokaknál a vasárnapi szorongás főként a munka előtti várakozáshoz kötődik, és enyhül, amint ismét beáll a megszokott hétköznapi ritmus. Más a helyzet, ha a nyomasztó érzés hétfő és kedd után sem enged.
Ha a rossz érzés egész héten kitart, és nem csak az első egy-két munkanapon jelentkezik, az annak a jele lehet, hogy eljött az idő a felmondásra
– mondta Hannah.
A viselkedésed is árulkodó lehet. Ilyen jel lehet, ha vasárnap este szükségtelenül újra és újra ellenőrzöd a munkahelyi leveleidet, a megszokottnál többet iszol, elzárkózol a párodtól vagy a családodtól, esetleg céltalan telefonozással próbálod elterelni a figyelmedet.
Egyetlen ilyen alkalom önmagában még nem feltétlenül jelent sokat. Hannah szerint akkor érdemes komolyabban venni a helyzetet, ha egyszerre több hasonló szokás rendszeresen visszatér.
Nem biztos, hogy maga a munka a probléma
Mielőtt valaki a munkahelyváltás mellett döntene, érdemes végiggondolnia, hogyan érezné magát ugyanebben a munkakörben egy másik csapatnál vagy más környezetben. Hannah szerint a szorongás forrása néha maga a munka, de sok esetben inkább a nehéz munkahelyi kapcsolatok állnak mögötte, legyen szó kollégáról, vezetőről vagy olyan emberről, akit az illető irányít.
Ha elsősorban egy munkahelyi kapcsolat okozza a gondot, a szakértő szerint nem feltétlenül a felmondás az első lépés. Egy őszinte beszélgetés a vezetővel vagy a személyzeti ügyekért felelős részleggel változtathat a helyzeten. Ha viszont maga a munkakör váltja ki a rossz érzéseket, érdemes más lehetőségeket is megvizsgálni.
A hatodik jel az, amikor már a jövőt sem tudod pozitívan elképzelni ugyanazon a helyen. Hannah azt javasolja, gondold végig pontosan, mitől tartasz, egy konkrét személytől, feladattól vagy az egész munkától, valamint azt is, hogy romlott-e a helyzet az elmúlt hat hónapban.
A vasárnapi szorongás tisztábban láthatóvá válhat akkor is, ha elképzeled, milyen érzés lenne még egy év múlva is ugyanott dolgozni.
Forrás: Maicey Navarro Griffiths, 6 signs your Sunday scaries are actually telling you to quit your job, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/27/6-signs-sunday-scaries-actually-telling-quit-job-29622213/
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