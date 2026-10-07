Vasárnap délután még lenne néhány órád pihenni, mégis azon kapod magad, hogy már a beérkező leveleken, a hétfői teendőkön és a következő munkahéten jár az eszed. A vasárnapi szorongás sokaknál csak átmeneti rosszkedv, Hannah Stalton munkahelyi szakértő és coach szerint azonban nem mindegy, hogy néhány órás levertségről vagy rendszeresen visszatérő, egyre erősebb aggodalomról van-e szó.

A vasárnapi szorongás mögött komoly ok állhat.

Fotó: MI generált illusztráció

Vasárnapi szorongás: a tested is jelezhet

Gyakori, hogy az ember vasárnap kissé rosszkedvű, amikor már majdnem vége a hétvégének. De a munkán és a következő héten való állandó rágódás és megszállott aggódás, különösen akkor, ha ez rendszeresen megtörténik, nem egészséges

– fogalmazott Hannah.

Egy mozgalmas hétvége után természetes lehet a fáradtság vagy a kedvetlenség, de más a helyzet akkor, ha az ember újra és újra ugyanazokat az aggasztó gondolatokat pörgeti, vagy rögtön a legrosszabb forgatókönyveket képzeli el.

Hannah szerint mindenkinek magának kell megítélnie, milyen szintű vasárnapi rosszkedvet tart még elfogadhatónak. A komolyabb aggodalom azonban testi tünetekkel is együtt járhat. A szakértő feszültség okozta fejfájást, hányingert és akár hányást is említ.

A következő figyelmeztető jel az, amikor a rossz érzés már nem csak vasárnap estére korlátozódik. Ha valaki szombat este elkezdi rettegve várni a hétfőt, az érzés idővel egyre korábban jelentkezhet, és lassan az egész hétvégét elronthatja. Hannah szerint ilyenkor az alvás is romolhat, az ember pedig ingerlékenyebbé válhat azokkal szemben, akikkel együtt él.

Ha a rossz érzés kedden sem múlik el

Sokaknál a vasárnapi szorongás főként a munka előtti várakozáshoz kötődik, és enyhül, amint ismét beáll a megszokott hétköznapi ritmus. Más a helyzet, ha a nyomasztó érzés hétfő és kedd után sem enged.

Ha a rossz érzés egész héten kitart, és nem csak az első egy-két munkanapon jelentkezik, az annak a jele lehet, hogy eljött az idő a felmondásra

– mondta Hannah.

Fotó: MI generált illusztráció

A viselkedésed is árulkodó lehet. Ilyen jel lehet, ha vasárnap este szükségtelenül újra és újra ellenőrzöd a munkahelyi leveleidet, a megszokottnál többet iszol, elzárkózol a párodtól vagy a családodtól, esetleg céltalan telefonozással próbálod elterelni a figyelmedet.