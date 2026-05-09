Szorongásnak hitték a tüneteit - Ma már beszélni sem képes a 16 éves tini

Szorongásnak hitték a 16 éves tinédzserlány tüneteit, akinél a nem megfelelő kivizsgálás miatt oxigényhiány lépett fel egy rosszullét során. Akkor a lányt egy barátja élesztette újra, majd mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Azóta sem tud beszélni, és az állapota továbbra is súlyos.

A fiatal tinilány tüneteit szorongásnak hitték, közben súlyos szívbetegsége volt a rosszulléteinek hátterében

Fotó: GoFundMe/Supporting Rubie & her loving Family

Szorongásnak hitték a szívbetegséget

Súlyos agykárosodást szenvedett egy 16 éves tinédzser, azután, hogy éveken keresztül szorongásnak hitték a rohamait. A brit Rubie Boyton éppenhogy betöltötte a 16 életévét, amikor egy parkban megállt a szíve, nem messze az otthonától. Rubie-t egy barátja élesztette újra, majd mentőhelikopterrel szállították egy londoni kórházba, ahol végül mesterséges kómába kellett helyezni.

A tinilány több mint fél órán keresztül volt oxigénhiányos állapotban, amely súlyos agykárosodást okozott nála, ezzel teljesen megváltoztatva az életét: Rubie nem képes a megfelelő kommunikációra. Korábban 2020-ban és 2022-ben is voltak rohamai, amikről édesanyja úgy vélekedik, hogy az orvosok nem végeztek rajta megfelelő vizsgálatokat annak érdekében, hogy megállapítsák mi okozza a rosszulléteket.

Két alkalommal is volt rohama, mégsem vizsgálták ki. Azt mondták, csak szorongás

– mondta Rubie édesanyja, Kim Tucker.

A tinilány kilenc hónapig volt kezelés alatt, miután áthelyezték egy másik kórházba, ahol végül rátaláltak a problémák forrására: Rubie-nak ritka szívritmuszavara van, az úgynevezett katekolaminerg polimorf kamrai tachycardia, röviden a CPVT.

A CPVT egy örökletes betegség, amely hibás gén révén alakul ki, stressz vagy fizikai megterhelés hatására veszélyesen felgyorsulhat a szívverés.

Kim szerint lánya betegségét már korábban is felismerhették volna az orvosok.

Szomorúságot érzek, mert ezt nem érdemelte meg. Senki nem gondolta, hogy ezek a rohamok figyelmeztető jelek lehetnek.

A betegség nagyjából tízezer emberből egyet érint, Rubie esetében egy stresszes helyzet válthatta ki a végzetes eseményt.

Rubie állapota azóta is súlyos, ennek ellenére a családja szerint még így is mosolyog és sokat nevet. Bíznak abban, hogy egyszer majd hazamehet, ahhoz azonban előbb átkell alakítaniuk az otthonukat a megfelelő ápoláshoz. Rubie szülei otthagyták a munkahelyüket, hogy gondoskodhassanak lányukról, s elindítottak egy adománygyűjtést is, hogy megfelelő lakókörnyezetet biztosítsanak Rubie számára.