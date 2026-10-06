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Öregségi foltok fiatalabb korban is? Ez lehet az oka

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Sokszor szinte egyik napról a másikra vesszük észre a barna elszíneződéseket a kézen vagy az arcon, pedig a háttérben akár hosszú évek folyamatai állhatnak. Az öregségi foltok ugyanis nem kizárólag az életkor miatt jelennek meg, hiszen fiatalabbakat is érinthetnek.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.06. 13:02
öregedés bőr életkor

Az öregségi foltok sokak számára az idő múlásának egyértelmű jelei, pedig kialakulásuk ennél összetettebb. A barna foltok a kézfejen, az arcon vagy más, rendszeresen napfénynek kitett bőrfelületen gyakran csak évekkel azután válnak láthatóvá, hogy a folyamat elkezdődött. Stefanie Derendorf müncheni bőrgyógyász szerint a változás megtévesztő lehet. „Az öregségi foltok gyakran úgy tűnnek, mintha egyik napról a másikra jelennének meg”, miközben valójában éveken át tartó folyamat áll mögöttük.

öregségi foltok
Nem csak az életkor okozhat öregségi foltokat a bőrön.
Fotó: MI generált illusztráció

Öregségi foltok: az UV-sugárzás évekkel később is nyomot hagyhat

A foltok jóindulatú pigmentzavarok, amelyek főként azokon a területeken jelennek meg, amelyek hosszú időn keresztül sok UV-sugárzást kaptak. Gyakoriak a kézen, az arcon, az alkaron, a dekoltázson és a vállon is. A kéz ebből a szempontból különösen kitett terület, miközben napvédelemkor sokan megfeledkeznek róla.

Az UV-sugárzás változásokat idézhet elő a bőrsejtekben, és befolyásolhatja a melanin termelődését vagy a pigment tárolását. Ezek az eltérések az évek során válhatnak látható barna foltokká, a gyakori vagy erős napégések pedig tovább gyorsíthatják a folyamatot.

Ezért az öregségi foltok fiatalabb korban is megjelenhetnek. Nem pusztán az számít, hány éves valaki, hanem az is, mennyi UV-sugárzás érte a bőrét élete során. Télen sem tűnnek el, legfeljebb halványabbnak látszhatnak, mint nyáron.

 

Az öregségi foltok eltávolítása előtt ezt érdemes tisztázni

Aki esztétikai okból szeretne megszabadulni a foltoktól, többféle bőrgyógyászati kezelés közül választhat. Ilyen lehet a lézeres kezelés, a nem invazív fényterápia, a folyékony nitrogénnel végzett fagyasztás vagy a kémiai hámlasztás. Előtte azonban meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban ártalmatlan öregségi foltról van-e szó.

A bőrgyógyász szerint a tipikus elváltozás lapos, egyenletesen barna, jól körülhatárolható és hosszabb időn át alig változik. Az újonnan kialakuló vagy változó foltokat, a szabálytalan széleket, a többféle színt mutató elváltozásokat és a vérzést viszont orvosnak kell megvizsgálnia.

Krémekkel és szérumokkal is halványíthatók a foltok, ám ezek általában nem hoznak olyan eredményt, mint a bőrgyógyászati eljárások. A szakértő szerint a legfontosabb továbbra is a következetes UV-védelem, mert sikeres kezelés után is kialakulhatnak újabb foltok.

 

Forrás: Julia Kuntz, Dunkle Stellen auf der Haut: Ist das Alter gar nicht die Ursache von Altersflecken?, BILD.de, https://www.bild.de/leben-wissen/medizin/altersflecken-warum-nicht-nur-das-alter-dahintersteckt-6abae177b37e570c7536e926

 

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