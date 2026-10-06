Öregségi foltok fiatalabb korban is? Ez lehet az oka

Az öregségi foltok sokak számára az idő múlásának egyértelmű jelei, pedig kialakulásuk ennél összetettebb. A barna foltok a kézfejen, az arcon vagy más, rendszeresen napfénynek kitett bőrfelületen gyakran csak évekkel azután válnak láthatóvá, hogy a folyamat elkezdődött. Stefanie Derendorf müncheni bőrgyógyász szerint a változás megtévesztő lehet. „Az öregségi foltok gyakran úgy tűnnek, mintha egyik napról a másikra jelennének meg”, miközben valójában éveken át tartó folyamat áll mögöttük.

Nem csak az életkor okozhat öregségi foltokat a bőrön.

Fotó: MI generált illusztráció

Öregségi foltok: az UV-sugárzás évekkel később is nyomot hagyhat

A foltok jóindulatú pigmentzavarok, amelyek főként azokon a területeken jelennek meg, amelyek hosszú időn keresztül sok UV-sugárzást kaptak. Gyakoriak a kézen, az arcon, az alkaron, a dekoltázson és a vállon is. A kéz ebből a szempontból különösen kitett terület, miközben napvédelemkor sokan megfeledkeznek róla.

Az UV-sugárzás változásokat idézhet elő a bőrsejtekben, és befolyásolhatja a melanin termelődését vagy a pigment tárolását. Ezek az eltérések az évek során válhatnak látható barna foltokká, a gyakori vagy erős napégések pedig tovább gyorsíthatják a folyamatot.

Ezért az öregségi foltok fiatalabb korban is megjelenhetnek. Nem pusztán az számít, hány éves valaki, hanem az is, mennyi UV-sugárzás érte a bőrét élete során. Télen sem tűnnek el, legfeljebb halványabbnak látszhatnak, mint nyáron.

Az öregségi foltok eltávolítása előtt ezt érdemes tisztázni

Aki esztétikai okból szeretne megszabadulni a foltoktól, többféle bőrgyógyászati kezelés közül választhat. Ilyen lehet a lézeres kezelés, a nem invazív fényterápia, a folyékony nitrogénnel végzett fagyasztás vagy a kémiai hámlasztás. Előtte azonban meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban ártalmatlan öregségi foltról van-e szó.

A bőrgyógyász szerint a tipikus elváltozás lapos, egyenletesen barna, jól körülhatárolható és hosszabb időn át alig változik. Az újonnan kialakuló vagy változó foltokat, a szabálytalan széleket, a többféle színt mutató elváltozásokat és a vérzést viszont orvosnak kell megvizsgálnia.