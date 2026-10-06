Öregségi foltok fiatalabb korban is? Ez lehet az oka
Sokszor szinte egyik napról a másikra vesszük észre a barna elszíneződéseket a kézen vagy az arcon, pedig a háttérben akár hosszú évek folyamatai állhatnak. Az öregségi foltok ugyanis nem kizárólag az életkor miatt jelennek meg, hiszen fiatalabbakat is érinthetnek.
Az öregségi foltok sokak számára az idő múlásának egyértelmű jelei, pedig kialakulásuk ennél összetettebb. A barna foltok a kézfejen, az arcon vagy más, rendszeresen napfénynek kitett bőrfelületen gyakran csak évekkel azután válnak láthatóvá, hogy a folyamat elkezdődött. Stefanie Derendorf müncheni bőrgyógyász szerint a változás megtévesztő lehet. „Az öregségi foltok gyakran úgy tűnnek, mintha egyik napról a másikra jelennének meg”, miközben valójában éveken át tartó folyamat áll mögöttük.
Öregségi foltok: az UV-sugárzás évekkel később is nyomot hagyhat
A foltok jóindulatú pigmentzavarok, amelyek főként azokon a területeken jelennek meg, amelyek hosszú időn keresztül sok UV-sugárzást kaptak. Gyakoriak a kézen, az arcon, az alkaron, a dekoltázson és a vállon is. A kéz ebből a szempontból különösen kitett terület, miközben napvédelemkor sokan megfeledkeznek róla.
Az UV-sugárzás változásokat idézhet elő a bőrsejtekben, és befolyásolhatja a melanin termelődését vagy a pigment tárolását. Ezek az eltérések az évek során válhatnak látható barna foltokká, a gyakori vagy erős napégések pedig tovább gyorsíthatják a folyamatot.
Ezért az öregségi foltok fiatalabb korban is megjelenhetnek. Nem pusztán az számít, hány éves valaki, hanem az is, mennyi UV-sugárzás érte a bőrét élete során. Télen sem tűnnek el, legfeljebb halványabbnak látszhatnak, mint nyáron.
Az öregségi foltok eltávolítása előtt ezt érdemes tisztázni
Aki esztétikai okból szeretne megszabadulni a foltoktól, többféle bőrgyógyászati kezelés közül választhat. Ilyen lehet a lézeres kezelés, a nem invazív fényterápia, a folyékony nitrogénnel végzett fagyasztás vagy a kémiai hámlasztás. Előtte azonban meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban ártalmatlan öregségi foltról van-e szó.
A bőrgyógyász szerint a tipikus elváltozás lapos, egyenletesen barna, jól körülhatárolható és hosszabb időn át alig változik. Az újonnan kialakuló vagy változó foltokat, a szabálytalan széleket, a többféle színt mutató elváltozásokat és a vérzést viszont orvosnak kell megvizsgálnia.
Krémekkel és szérumokkal is halványíthatók a foltok, ám ezek általában nem hoznak olyan eredményt, mint a bőrgyógyászati eljárások. A szakértő szerint a legfontosabb továbbra is a következetes UV-védelem, mert sikeres kezelés után is kialakulhatnak újabb foltok.
Forrás: Julia Kuntz, Dunkle Stellen auf der Haut: Ist das Alter gar nicht die Ursache von Altersflecken?, BILD.de, https://www.bild.de/leben-wissen/medizin/altersflecken-warum-nicht-nur-das-alter-dahintersteckt-6abae177b37e570c7536e926
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