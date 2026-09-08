Vajon tudják hány éves vagy? Ez a terület árulhatja el a korod

Sokan az egész arcukra ugyanazt a bőrápolási rutint alkalmazzák, pedig az egyik terület jóval érzékenyebb lehet a többinél. Ugyanis az öregedés jele hamarabb feltűnhet a szem környékén, mivel itt vékonyabb és érzékenyebb a bőr.

Az arc egyik részén hamar megjelenhet az öregedés jele.

Fotó: MI generált illusztráció

Miért jelenhetnek meg hamarabb az öregedés jelei a szem környékén?

Valerie Aparovich okleveles kozmetikus és esztétikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a szem körüli bőr természeténél fogva vékonyabb, mint az arc többi részén. Emiatt gyorsabban veszíthet a feszességéből és rugalmasságából, így az öregedés jele ezen a területen gyakran látványosabb.

A szem környékén kevesebb a zsírszövet és a faggyúmirigy is, ezért a bőr hajlamosabb lehet a szárazságra és a finom vonalak kialakulására. Az erőteljes mimika szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy itt hamarabb jelenjenek meg a ráncok.

A szakértő ezért rendszeres hidratálást és könnyű állagú szemkörnyékápoló készítményt javasol. Ezekben gyakran nagyobb arányban találhatók hidratáló összetevők, valamint olyan hatóanyagok, amelyek egy-egy konkrét problémát céloznak. A koffeint például a sötét karikák ellen, bizonyos mentaszármazékokat pedig hűsítő és duzzanatcsökkentő hatásuk miatt használják.

Ezek a hatóanyagok segíthetnek a bőr ápolásában

Aparovich szerint az aktív összetevőket tartalmazó szérumok és krémek is szerepet kaphatnak a bőrápolásban. A C-vitamint, a retinoidokat és a peptideket emelte ki, amelyek támogathatják a kollagéntermelést, a bőr megújulását és az egyenletesebb bőrtónust.

Forrás: Sarra Gray, One area of your face is giving away your age – here's how to slow the signs, GB News, https://www.gbnews.com/lifestyle/how-to-look-younger-face-eyes-skin-care