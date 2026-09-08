Vajon tudják hány éves vagy? Ez a terület árulhatja el a korod
Nem mindenhol egyformán árulkodik az arc arról, milyen gyorsan telik az idő. Azonban van egy terület, ahol az öregedés jele hamarabb feltűnhet, ezért egy bőrápolási szakértő szerint érdemes másképp ápolni, mint az arc többi részét.
Sokan az egész arcukra ugyanazt a bőrápolási rutint alkalmazzák, pedig az egyik terület jóval érzékenyebb lehet a többinél. Ugyanis az öregedés jele hamarabb feltűnhet a szem környékén, mivel itt vékonyabb és érzékenyebb a bőr.
Miért jelenhetnek meg hamarabb az öregedés jelei a szem környékén?
Valerie Aparovich okleveles kozmetikus és esztétikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a szem körüli bőr természeténél fogva vékonyabb, mint az arc többi részén. Emiatt gyorsabban veszíthet a feszességéből és rugalmasságából, így az öregedés jele ezen a területen gyakran látványosabb.
A szem környékén kevesebb a zsírszövet és a faggyúmirigy is, ezért a bőr hajlamosabb lehet a szárazságra és a finom vonalak kialakulására. Az erőteljes mimika szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy itt hamarabb jelenjenek meg a ráncok.
A szakértő ezért rendszeres hidratálást és könnyű állagú szemkörnyékápoló készítményt javasol. Ezekben gyakran nagyobb arányban találhatók hidratáló összetevők, valamint olyan hatóanyagok, amelyek egy-egy konkrét problémát céloznak. A koffeint például a sötét karikák ellen, bizonyos mentaszármazékokat pedig hűsítő és duzzanatcsökkentő hatásuk miatt használják.
Ezek a hatóanyagok segíthetnek a bőr ápolásában
Aparovich szerint az aktív összetevőket tartalmazó szérumok és krémek is szerepet kaphatnak a bőrápolásban. A C-vitamint, a retinoidokat és a peptideket emelte ki, amelyek támogathatják a kollagéntermelést, a bőr megújulását és az egyenletesebb bőrtónust.
Forrás: Sarra Gray, One area of your face is giving away your age – here's how to slow the signs, GB News, https://www.gbnews.com/lifestyle/how-to-look-younger-face-eyes-skin-care
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre