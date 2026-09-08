RETRO RÁDIÓ

Vajon tudják hány éves vagy? Ez a terület árulhatja el a korod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Nem mindenhol egyformán árulkodik az arc arról, milyen gyorsan telik az idő. Azonban van egy terület, ahol az öregedés jele hamarabb feltűnhet, ezért egy bőrápolási szakértő szerint érdemes másképp ápolni, mint az arc többi részét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.08. 12:59
bőrápolás öregedés ellen öregedés

Sokan az egész arcukra ugyanazt a bőrápolási rutint alkalmazzák, pedig az egyik terület jóval érzékenyebb lehet a többinél. Ugyanis az öregedés jele hamarabb feltűnhet a szem környékén, mivel itt vékonyabb és érzékenyebb a bőr.

öregedés jele
Az arc egyik részén hamar megjelenhet az öregedés jele.
Fotó: MI generált illusztráció

Miért jelenhetnek meg hamarabb az öregedés jelei a szem környékén?

Valerie Aparovich okleveles kozmetikus és esztétikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a szem körüli bőr természeténél fogva vékonyabb, mint az arc többi részén. Emiatt gyorsabban veszíthet a feszességéből és rugalmasságából, így az öregedés jele ezen a területen gyakran látványosabb.

A szem környékén kevesebb a zsírszövet és a faggyúmirigy is, ezért a bőr hajlamosabb lehet a szárazságra és a finom vonalak kialakulására. Az erőteljes mimika szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy itt hamarabb jelenjenek meg a ráncok.

A szakértő ezért rendszeres hidratálást és könnyű állagú szemkörnyékápoló készítményt javasol. Ezekben gyakran nagyobb arányban találhatók hidratáló összetevők, valamint olyan hatóanyagok, amelyek egy-egy konkrét problémát céloznak. A koffeint például a sötét karikák ellen, bizonyos mentaszármazékokat pedig hűsítő és duzzanatcsökkentő hatásuk miatt használják.

Ezek a hatóanyagok segíthetnek a bőr ápolásában

Aparovich szerint az aktív összetevőket tartalmazó szérumok és krémek is szerepet kaphatnak a bőrápolásban. A C-vitamint, a retinoidokat és a peptideket emelte ki, amelyek támogathatják a kollagéntermelést, a bőr megújulását és az egyenletesebb bőrtónust.

 

Forrás: Sarra Gray, One area of your face is giving away your age – here's how to slow the signs, GB News, https://www.gbnews.com/lifestyle/how-to-look-younger-face-eyes-skin-care

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.