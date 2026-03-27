Tanulmány is bizonyítja: Gyorsabban öregedhetünk egy rossz kapcsolatban

Könnyen felgyorsulhat az öregedés, ha olyan emberekkel vesszük körbe magunkat, akik állandóan lehúznak. A legfrissebb kutatások szerint a tartós stressz ugyanis intenzív hatással bír, amire a testünk is reagál. Nem kell messzire menni, van hogy egy kellemetlen beszélgetés után úgy érezzük: éveket öregedtünk. A kutatás szerint ez nem csupán képzelődés: a nehéz vagy konfliktusokkal tűzdelt emberi kapcsolatok valóban hatással lehetnek a biológiai öregedésünkre.

Így gyorsítja az öregedést, ha rossz emberekkel vesszük körbe magunkat

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Így gyorsítja az öregedést, ha rossz emberekkel vesszük körbe magunkat

A Proceedings of the National Academy of Sciences hasábjain megjelent tanulmány arra jutott, hogy azok az emberek, akik életükben több problémás személlyel – a kutatók szóhasználatával élve „zaklatókkal” – állnak kapcsolatban, biológiailag idősebbnek tűnhetnek a tényleges életkoruknál – közölte a life.

A kutatás szerint a mérgező kapcsolatok - sajnálatos módon - egyáltalán nem ritkák, az emberek közel 30 százaléka számol be arról, hogy legalább egy olyan személy van a közvetlen környezetében, aki rendszeresen feszültséget okoz számára. Ezek a kapcsolatok pedig nemcsak mentálisan megterhelők, de hosszú távon is fizikai következményekkel járhatnak. A szakemberek úgy gondolják, minél több ilyen nehéz kapcsolat van jelen valakinek az életében, annál gyorsabb lehet az öregedés üteme.

Minden egyes zaklató körülbelül 1,5 százalékkal növelheti az öregedést, és nagyjából kilenc hónappal emelheti meg a biológiai életkort.

Ez a hatás idővel összeadódik, így a tartós stressz komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A háttérben az úgynevezett allosztatikus terhelés áll: a krónikus stressz hosszú távon igénybe veszi a testet. A folyamatos feszültség hatására a stresszre érzékeny rendszerek túlműködésbe kapcsolhatnak, ami gyulladásokhoz, sőt epigenetikai változásokhoz is vezethet. Ezek pedig közvetlenül összefüggnek az öregedési folyamatok felgyorsulásával.

Fontos különbség, hogy nem minden stressz hat egyformán. A közéleti események vagy távoli szereplők okozta feszültség ritkán vált ki ugyanolyan mély hatást, mint a közvetlen, személyes kapcsolatainkban megélt konfliktusok. Az igazi terhelést azok a helyzetek jelentik, amelyekből nem tudunk egyszerűen kilépni.

A tanulmány egyik legfontosabb üzenete, hogy a társas kapcsolataink kettősek: miközben vannak, akik támogatóak és megvédenek, mások komoly stresszforrásként működhetnek. A kutatók szerint a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a kapcsolatok sötétebb oldalára is, hiszen ezek legalább akkora hatással lehetnek az egészségünkre, mint a pozitív élmények.