Téged is elért az őszi fáradtság? Ezzel a mindenki kertjében megtalálható növénnyel tehetsz ellene – Videó

Bukovicsné Békefy Daisy, a TikTok kedvenc kertészmérnöke szinte minden héten előrukkol valami új gyógynövénnyel, amit bár sokan ismernek, jótékony hatásairól kevesen tudnak. A fiatal édesanya videóiban mutatja be, hogy az egyes, akár a saját kertünkben is megtalálható gyógynövények milyen betegségekre jók és hogyan készíthetőek el fogyasztásra. Most egy olyan, mindenki által ismert növényt hozott, ami nem csak az őszi fáradtságra és depresszióra jó, de még a libidót is növeli.

A csalánmag jótékony hatásait kevesen ismerik, pedig rengeteg mindenre jó, még a libidót is növeli és jó az őszi fáradtság ellen is Fotó: fujilovers

Csalánmag: az őszi fáradtság és a depresszió elleni csodaszer

A csalánról a legtöbbeknek rossz gyerekkori emlékek jutnak eszébe, amikor véletlenül beleszaladt vagy beleesett a csalánbokorba és összevissza szúrta. Az égető viszketést kevés dolog feledteti velünk, pedig a csalán valójában egy igazi csodaszer, pláne, ha megesszük. Mert, hogy igenis ehető. Ha nincs a kertünkben, akkor pedig irány az erdő, ami bővelkedik csalánban. Nincs más dolgunk csak leszedni a növényt, majd levágni róla a magokat tartalmazó részt. Ez után, ha gondosan kiválogattuk, kapunk egy jó nagy adag magot, amit bátran beletehetünk müzlibe, smoothie-ba, salátába. De miért is jó a csalánmag? Békefy Daisy elmondja!

Alkalmazzák fáradtság és kimerültség ellen, azoknak, akik kiégtek, lemerültek és kevés az energiájuk. De kiváló annak is, aki úgy érzi, hogy a libidója csökkent

– sorolja Daisy videójában a jótékony hatásokat, miközben megmutatja ő hogyan szedi le a gyógynövényt.

A magokban található olyan anyag is, ami fájdalomcsillapító hatású és csökkenti a szénhidrátéhséget is. Ráadásul depresszióellenes és hangulatjavító hatásairól is ismert a csalánmag. Erősíti az immunrendszert, támogatja a hormonális egyensúlyt, de gyulladáscsökkentő is

– teszi hozzá a kertészmérnök.

A csalán levele is nagyon hasznos

A csalán leveléből készült tea közismerten vízhajtó, gyulladáscsökkentő, reumatikus eredetű betegség, köszvény, emésztési panaszok, bélhurut, magas vérnyomás esetén is javasolt a fogyasztása. De reumatikus tünetekre, izomfájdalomra csalánfürdőt is sokan javasolnak. Tehát akárhogy is nézzük, a csalán sokkal több annál, mint hogy gyerekkorunk legutáltabb növénye legyen. Érdemes leszedni és felhasználni gyógyító erejét. Arra azonban figyeljünk, hogy közutaktól messzebb, lehetőleg olyan helyen szedjük, ahol nem érte vegyszer. Az erdőtörvény értelmében a gyógynövényekből személyenként maximum 2 kilogramm gyűjthető be naponta, természetvédelmi területeken pedig a gyűjtés engedélyköteles.