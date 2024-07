Barátcserje: ez a megoldás minden női bajodra

A hormonokra gyakorolt jótékony hatását ma már kutatások is igazolták, így, ha nem hiszünk a legendáknak, akkor is bátran alkalmazhatjuk. De lássuk, mi mindenre jó! A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A menopauza megmentője

A klimaxos tünetek előbb-utóbb minden nő életében megjelennek: a menstruáció fokozatos elmaradásán túl többek között hangulatingadozással, depresszióra való hajlammal, hőhullámokkal is meg kell küzdeni, ami igencsak rányomja bélyegét a mindennapokra. Nagy segítséget nyújthat ilyenkor a barátcserjekúra, amely elősegíti a hormonális egyensúly természetes visszaállítását, így a tünetek hamar csökkennek vagy akár meg is szűnhetnek.

Menstruációs panaszokra

Kutatások is igazolták hatékonyságát különféle menstruációs panaszok, például túlságosan erős vagy elhúzódó, illetve elmaradó, gyenge menstruáció vagy éppen menstruációs görcsök esetén. Fogamzásgátló gyógyszer elhagyása után is segíthet visszaállítani az egyensúlyt, illetve ovuláció, vagyis tüszőrepedés nélküli ciklus és a meddőség bizonyos eseteiben is hatékony lehet. A menstruációs ciklusban szerepet játszó hormontermelő szövet, a sárgatest képzésére is hatással van. Segíti a progeszteron, azaz a sárgatesthormon termelődését, ugyanakkor normalizálja az ösztrogéntermelést is. A menstruációt megelőző tünetegyüttes, a PMS tüneteit is csökkentheti, mint ahogy a menstruációs ciklussal összefüggő emlőfájdalmak, mellfeszülés, érzelmi hullámzások, ingerlékenység, fejfájás, derékfájás, fáradtság, vízvisszatartás, átmeneti súlygyarapodás esetén is hatékony segítség. Olyan ópiátokhoz hasonló anyagokat tartalmaz, mint a kaszticin flavonoid, melyek nyugtatóan hatnak az idegrendszerre, segítik az elalvást és csökkentik a menstruáció előtt jelentkező szorongást, ám a mákkal összehasonlítva ez a hatás lényegesen enyhébb, és függőséget sem okoz.

Anafrodiziákum

A szexuális vágy csökkentésére már az ókorban és a középkorban is használták, igaz, akkor még csupán csak tapasztalás útján hittek ebben a hatásában, mára azonban a kutatók már tudományosan is bizonyították ennek hatásmechanizmusát, amely a hormonrendszerre gyakorolt hatásának köszönhető.