Saját levendulaföldre vágyott a magyar anyuka. Így vált valóra az álma

Családi és baráti körben zajlik az aratás

Adrienn minden munkálatot kézi erővel végez, például kikapálja a gyomokat a sorok közül, de a legnagyobb feladat természetesen a június végi, július eleji aratás.

– Ilyenkor összejön a család, barátok, körülbelül tizenöten vágunk neki az aratásnak, sarlóval – meséli. – Ami érdekes, hogy ezt nem szerencsés a reggeli harmatban, sem a hűvös esti órákban végezni, hanem a legforróbb napon, a déli órákban, ugyanis ilyenkor a legmagasabb az illóolajtartalma a növényeknek. Két órán belül pedig már szállítjuk is a virágokat Szigetvárra, a legközelebbi lepárlóba, ott kerül az olaj üvegekbe. Mindig ott vagyok ennél a folyamatnál, nagyon izgalmas élmény, ahogy a kis növényeket átjárja a forró vízgőz, aztán a lombik edényben megjelenik az aromavíz, a tetején meg úszik az olaj, amit leválasztunk róla. Sok mindentől függ, hogy mennyi olaj lesz belőle, például, hogy mennyi volt a napsütéses órák száma, mennyi csapadék esett. Minden olajnak más egy kicsit az illata, az ottani talajnak, időjárásnak köszönhetően. Szerintem nagyon jó rezgése, finom illata van a mi olajunknak, szerencsére a vásárlóink is szeretik. Egyébként az illóolaj mellett hidrolátumot is készítek belőle. A levendula nagyon jó gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, de kullancsriasztónak is szuper. Belélegezve, enyhíti a szorongást, segíti az elalvást. A hidrolátum, vagyis az aromavíz a nyár kedvence számomra, testpermetként használom, ami a legnagyobb napégést is képes pár óra alatt csitítani.

„Nekem ez terápia”

Adri nem tartja magát mániákus levendula rajongónak, de csodás hatásai miatt számos dologra használja, mindig van a táskájában illóolaj, az otthonában pedig egy-egy dekoráció.

– Egy régóta ismert fantasztikus gyógynövény, amit már az ókorban is kedveltek – avat be minket. – Nagyon szeretem fonni, a kör alakú koszorú mellett készítek szív alakút is, ami gyönyörű éke a lakásnak. Az olajat napi szinten alkalmazom, a kiskutyám lábára is szoktam csepegtetni, hogy ha belelép valamibe, mert kiváló fertőtlenítő, baktériumölő hatású, de még ruhaöblítéshez is ezt használom. Nekem nagyon sokat jelent, hogy levendulával foglalkozhatok. Olyan ez nekem, mint egy terápia, ez az, ami feltölt, egyensúlyba hoz, kikapcsol. A munkám során, a hétköznapokban egészen más dolgokat kell megélnem, más dolgokra kell koncentrálnom. Amikor viszont itt kint vagyok, úgy érzem, hogy kicsit egyensúlyozva van ezáltal a hétköznapi életem. A földdel való kapcsolódás maga a csoda, itt minden a lehető legtermészetesebb módon történik. A kétkezi munkák által egészen más dolgot élek meg. Nagyon szeretem ilyenkor, amikor virágzik a levendula, fantasztikusak az illatok, a pillangók. A levendula színe lila, ami tulajdonképpen egy spirituális szín, egész pontosan a korona csakrán keresztül az égiekkel is összekapcsol. Amikor itt vagyok, ha időm engedi, meg is cirógatom a növényeket, ez a teljes megnyugvás. Ezért tartunk nyílt napokat, mert szeretném mindezt megmutatni, átadni az embereknek is.

Szöveg: Szabó Csilla