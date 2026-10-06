Romantikusnak tűnnek, mégis bajt jelezhetnek ezek a mondatok

Sok szerelmes mondatot jólesik hallani, ám Richard Drobnick terapeuta szerint nem mindegy, mi húzódik mögöttük. Egy boldogtalan párkapcsolatban ugyanis a feltétlen odaadásnak tűnő kijelentések olykor érzelmi függést, konfliktuskerülést vagy azt jelezhetik, hogy a felek között elmosódtak az egészséges határok.

Boldogtalan párkapcsolatra utalhatnak ezek a mondatok.

Fotó: MI generált illusztráció

A boldogtalan párkapcsolat egyik jele lehet a túlzott függés

„Te vagy az egyetlen ember, akit valaha szeretni tudnék” vagy „Nélküled nem élném túl” első hallásra erős szerelmi vallomásnak tűnhet. Drobnick szerint azonban az ilyen kijelentések mögött az elhagyástól való félelem, érzelmi függés vagy az önállóság elvesztése is megjelenhet.

Hasonló gondot takarhat a „Te teszel teljessé” mondat is. Ilyenkor az egyik fél úgy állíthatja be a kapcsolatot, mintha önmagában nem lenne egész, holott a terapeuta szerint egy egészséges kapcsolatban két önálló ember kapcsolódik egymáshoz.

A „Nincs szükségünk senki másra” szintén romantikusnak hangozhat, ám ha szó szerint válik a pár életének alapelvévé, könnyen elszigetelődéshez vezethet. A baráti kapcsolatok és a párkapcsolaton kívüli támaszok elvesztésével ugyanis minden érzelmi teher egyetlen emberre kerülhet.

A romantikusnak hangzó mondatok elrejthetik a konfliktust

A „Az igaz szerelemnek könnyűnek kell lennie” mondat mögött az az elvárás húzódhat meg, hogy egy jól működő kapcsolatban nincs szükség komoly erőfeszítésre. Drobnick szerint azonban a valódi közelséghez kommunikációra és a problémák közös feldolgozására is szükség van.

Fotó: MI generált illusztráció

Ezért a „Mi soha nem veszekszünk, tehát tökéletesek vagyunk” kijelentés sem feltétlenül jelent harmonikus kapcsolatot. A konfliktus teljes hiánya olykor arra utalhat, hogy a felek inkább elhallgatják a problémáikat vagy visszatartják saját igényeiket.

Az sem biztos, hogy jó jel, ha valaki azt állítja, mindig pontosan tudja, mit érez a társa. Az „Én mindig tudom, hogyan érzel” lezárhatja a beszélgetést, mert az egyik fél anélkül feltételez valamit a másik belső világáról, hogy valóban megkérdezné.

Nem egy ember feladata a másik boldogsága

„Nem lehetek boldog, ha te nem vagy az” vagy „Felelős vagyok a boldogságodért.” Ezek a mondatok gondoskodónak tűnhetnek, mégis azt jelezhetik, hogy az egyik fél túl nagy felelősséget vállal a másik érzelmeiért.