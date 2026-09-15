RETRO RÁDIÓ

Te is küzdesz ételzajjal? Innen tudhatod, hogy túl sokat gondolsz az evésre

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Már ebéd közben a vacsorán jár az eszed, közben pedig még a tegnapi nassolás miatt is marcangolod magad? Az ételzaj ennél is tovább mehet: a tartós, nehezen kontrollálható gondolatok az ételről már a figyelmet, a közérzetet és a társas helyzeteket is megzavarhatják.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.15. 15:13
Módosítva: 2026.09.15. 15:15
táplálkozás étkezés étel

Mindenki gondol arra, mit és mikor egyen, de az ételzaj ennél tolakodóbb. Dawn Jackson Blatner dietetikus szerint ezek tartós, nem kívánt vagy nyomasztó, étellel kapcsolatos gondolatok, amelyek a közérzetet is befolyásolják és, amelyekre a stressz, az alváshiány és a túl szigorú diétázás is hatással van.

ételzaj
Az ételzaj számos dologra hatással lehet.
Fotó: MI generált illusztráció

Az ételzaj akkor válik problémává, ha elnyomja a mindennapokat

Ha az ételzaj nehezen kontrollálható, elvonja a figyelmet a feladatokról vagy a társas helyzetekről, érdemes segítséget kérni. A szakértők a stressz csökkentését, a jobb alvást, a laktató étkezéseket és a korlátozó diéták kerülését javasolják.

Stephanie Roth-Goldberg pszichoterapeuta szerint a GLP-1-receptor-agonista gyógyszerek inkább „némítógombot” jelenthetnek, mint teljes megoldást. A cél nem pusztán az, hogy az étellel kapcsolatos gondolatok eltűnjenek, hanem hogy ne foglaljanak el aránytalanul nagy helyet a mindennapokban.

 

Forrás: Cindy Kuzma, What Is Food Noise, and Is There Any Way to Turn It Down?, Prevention, https://www.prevention.com/food-nutrition/a73725576/what-is-food-noise/

 

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