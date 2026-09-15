Te is küzdesz ételzajjal? Innen tudhatod, hogy túl sokat gondolsz az evésre
Már ebéd közben a vacsorán jár az eszed, közben pedig még a tegnapi nassolás miatt is marcangolod magad? Az ételzaj ennél is tovább mehet: a tartós, nehezen kontrollálható gondolatok az ételről már a figyelmet, a közérzetet és a társas helyzeteket is megzavarhatják.
Mindenki gondol arra, mit és mikor egyen, de az ételzaj ennél tolakodóbb. Dawn Jackson Blatner dietetikus szerint ezek tartós, nem kívánt vagy nyomasztó, étellel kapcsolatos gondolatok, amelyek a közérzetet is befolyásolják és, amelyekre a stressz, az alváshiány és a túl szigorú diétázás is hatással van.
Az ételzaj akkor válik problémává, ha elnyomja a mindennapokat
Ha az ételzaj nehezen kontrollálható, elvonja a figyelmet a feladatokról vagy a társas helyzetekről, érdemes segítséget kérni. A szakértők a stressz csökkentését, a jobb alvást, a laktató étkezéseket és a korlátozó diéták kerülését javasolják.
Stephanie Roth-Goldberg pszichoterapeuta szerint a GLP-1-receptor-agonista gyógyszerek inkább „némítógombot” jelenthetnek, mint teljes megoldást. A cél nem pusztán az, hogy az étellel kapcsolatos gondolatok eltűnjenek, hanem hogy ne foglaljanak el aránytalanul nagy helyet a mindennapokban.
Forrás: Cindy Kuzma, What Is Food Noise, and Is There Any Way to Turn It Down?, Prevention, https://www.prevention.com/food-nutrition/a73725576/what-is-food-noise/
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