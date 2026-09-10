Ettől a menstruációs tünettől rengeteg nő esik pánikba

A mellfeszülés, a fejfájás vagy az édesség utáni vágy sokaknak ismerős lehet a menzesz előtti napokból, van azonban egy jóval szokatlanabb menstruációs tünet is. Ugyanis egyes nőknél ilyenkor a fogak kezdenek fájni, az íny pedig megduzzadhat, érzékennyé válhat vagy könnyebben vérezhet.

Ez a menstruációs tünet még téged is megijeszthet.

Fotó: MI generált illusztráció

Menstruációs tünet lehet az érzékeny íny

Dr. Kalpesh Prajapat fogorvos szerint ennek lehet biológiai magyarázata, mivel az íny és a fogakat tartó szövetek érzékenyen reagálhatnak a hormonális változásokra.

Az ösztrogén és a progeszteron szintjének változása befolyásolhatja, hogyan reagál az íny a lepedékre és a gyulladásra. A szakember szerint a progeszteront korábban összefüggésbe hozták a gyulladásos folyamatok változásával, míg az ösztrogén az ínyszövet ereire lehet hatással.

Emiatt a ciklus bizonyos szakaszaiban egyes nők duzzadtabbnak, érzékenyebbnek vagy fájdalmasabbnak érezhetik az ínyüket. Fogmosáskor könnyebben jelentkezhet vérzés, és előfordulhat az is, hogy a fogak szokatlanul érzékenynek vagy kissé lazábbnak tűnnek.

A mozgó fog már nem tekinthető normálisnak

Dr. Kalpesh Prajapat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egy egészséges fogat önmagában a menstruációs ciklus nem teheti valóban mozgathatóvá.

A menstruációs tünet erősebben jelentkezhet azoknál, akiknek eleve van valamilyen fogászati problémájuk, például ínygyulladásuk, ínybetegségük, bölcsességfoggal kapcsolatos panaszuk, esetleg csikorgatják vagy szorítják a fogukat. A fogorvos szerint a hormonális változás ilyenkor néhány napra feltűnőbbé tehet egy addig kevésbé zavaró problémát.

Ha azonban egy fog ténylegesen mozog, jelentős duzzanat vagy genny jelenik meg, tartós az ínyvérzés, erős a fájdalom, megduzzad az arc, vagy a panaszok a menstruáció után sem múlnak el, a szakember azt javasolja, hogy az érintett mielőbb forduljon fogorvoshoz.

Forrás: Charlie Sawyer, This period symptom is ‘freaking’ women out — but it’s actually really common, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/09/this-period-symptom-freaking-women-actually-really-common-29568694/