Ettől a menstruációs tünettől rengeteg nő esik pánikba
Mindenkinél más kellemetlenség jelzi, hogy közelednek a piros betűs napok, azonban egyeseknél egészen váratlan panasz bukkanhat fel. Ezért nem véletlen, hogy ettől a menstruációs tünettől sok nő azonnal megijed.
A mellfeszülés, a fejfájás vagy az édesség utáni vágy sokaknak ismerős lehet a menzesz előtti napokból, van azonban egy jóval szokatlanabb menstruációs tünet is. Ugyanis egyes nőknél ilyenkor a fogak kezdenek fájni, az íny pedig megduzzadhat, érzékennyé válhat vagy könnyebben vérezhet.
Menstruációs tünet lehet az érzékeny íny
Dr. Kalpesh Prajapat fogorvos szerint ennek lehet biológiai magyarázata, mivel az íny és a fogakat tartó szövetek érzékenyen reagálhatnak a hormonális változásokra.
Az ösztrogén és a progeszteron szintjének változása befolyásolhatja, hogyan reagál az íny a lepedékre és a gyulladásra. A szakember szerint a progeszteront korábban összefüggésbe hozták a gyulladásos folyamatok változásával, míg az ösztrogén az ínyszövet ereire lehet hatással.
Emiatt a ciklus bizonyos szakaszaiban egyes nők duzzadtabbnak, érzékenyebbnek vagy fájdalmasabbnak érezhetik az ínyüket. Fogmosáskor könnyebben jelentkezhet vérzés, és előfordulhat az is, hogy a fogak szokatlanul érzékenynek vagy kissé lazábbnak tűnnek.
A mozgó fog már nem tekinthető normálisnak
Dr. Kalpesh Prajapat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egy egészséges fogat önmagában a menstruációs ciklus nem teheti valóban mozgathatóvá.
A menstruációs tünet erősebben jelentkezhet azoknál, akiknek eleve van valamilyen fogászati problémájuk, például ínygyulladásuk, ínybetegségük, bölcsességfoggal kapcsolatos panaszuk, esetleg csikorgatják vagy szorítják a fogukat. A fogorvos szerint a hormonális változás ilyenkor néhány napra feltűnőbbé tehet egy addig kevésbé zavaró problémát.
Ha azonban egy fog ténylegesen mozog, jelentős duzzanat vagy genny jelenik meg, tartós az ínyvérzés, erős a fájdalom, megduzzad az arc, vagy a panaszok a menstruáció után sem múlnak el, a szakember azt javasolja, hogy az érintett mielőbb forduljon fogorvoshoz.
Forrás: Charlie Sawyer, This period symptom is ‘freaking’ women out — but it’s actually really common, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/09/this-period-symptom-freaking-women-actually-really-common-29568694/
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