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Ettől a menstruációs tünettől rengeteg nő esik pánikba

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Mindenkinél más kellemetlenség jelzi, hogy közelednek a piros betűs napok, azonban egyeseknél egészen váratlan panasz bukkanhat fel. Ezért nem véletlen, hogy ettől a menstruációs tünettől sok nő azonnal megijed.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.10. 14:52
Módosítva: 2026.09.10. 14:54
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A mellfeszülés, a fejfájás vagy az édesség utáni vágy sokaknak ismerős lehet a menzesz előtti napokból, van azonban egy jóval szokatlanabb menstruációs tünet is. Ugyanis egyes nőknél ilyenkor a fogak kezdenek fájni, az íny pedig megduzzadhat, érzékennyé válhat vagy könnyebben vérezhet.

menstruációs tünet
Ez a menstruációs tünet még téged is megijeszthet.
Fotó: MI generált illusztráció

Menstruációs tünet lehet az érzékeny íny

Dr. Kalpesh Prajapat fogorvos szerint ennek lehet biológiai magyarázata, mivel az íny és a fogakat tartó szövetek érzékenyen reagálhatnak a hormonális változásokra.

Az ösztrogén és a progeszteron szintjének változása befolyásolhatja, hogyan reagál az íny a lepedékre és a gyulladásra. A szakember szerint a progeszteront korábban összefüggésbe hozták a gyulladásos folyamatok változásával, míg az ösztrogén az ínyszövet ereire lehet hatással.

Emiatt a ciklus bizonyos szakaszaiban egyes nők duzzadtabbnak, érzékenyebbnek vagy fájdalmasabbnak érezhetik az ínyüket. Fogmosáskor könnyebben jelentkezhet vérzés, és előfordulhat az is, hogy a fogak szokatlanul érzékenynek vagy kissé lazábbnak tűnnek.

A mozgó fog már nem tekinthető normálisnak

Dr. Kalpesh Prajapat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egy egészséges fogat önmagában a menstruációs ciklus nem teheti valóban mozgathatóvá. 

A menstruációs tünet erősebben jelentkezhet azoknál, akiknek eleve van valamilyen fogászati problémájuk, például ínygyulladásuk, ínybetegségük, bölcsességfoggal kapcsolatos panaszuk, esetleg csikorgatják vagy szorítják a fogukat. A fogorvos szerint a hormonális változás ilyenkor néhány napra feltűnőbbé tehet egy addig kevésbé zavaró problémát.

Ha azonban egy fog ténylegesen mozog, jelentős duzzanat vagy genny jelenik meg, tartós az ínyvérzés, erős a fájdalom, megduzzad az arc, vagy a panaszok a menstruáció után sem múlnak el, a szakember azt javasolja, hogy az érintett mielőbb forduljon fogorvoshoz.

 

 

Forrás: Charlie Sawyer, This period symptom is ‘freaking’ women out — but it’s actually really common, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/09/this-period-symptom-freaking-women-actually-really-common-29568694/

 

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