Pályakezdő vagyok, milyen bankszámlát válasszak?

Korábban a bankok 18 év felett jellemzően csak azoknak kínáltak kedvezményes bankszámlavezetést, akik továbbtanultak. Számukra is csak a felsőfokú képzés éveire. Az utóbbi évek jelentős piaci versenye azonban kikényszerítette, hogy ezek a kedvező konstrukciók egyre inkább kinyúlnak a tinédzser diákévekben megszokott diákszámlák életkori korlátaiból, és ma már előnyös feltételeket kínálnak az első néhány, munkában töltött évekre is.

Egyes bankoknál akár ingyenes havidíjú számlacsomagot is igényelhetnek a fiatalok (Fotó: Pexels)

Ingyenes számlavezetés felnőtt korban is

Az OTP Bank nemrég újította meg a bankszámla termékkínálatát. A változás érintette a pályakezdő korosztályt is, akik számára megjelent a Bázis Számla, OTP GO kedvezménnyel, mely 28 éves korig vehető igénybe. Nagyon hasonló az OTP Banknál a Bázis számla, Junior kedvezménnyel is, mely elsősorban a 18 éves kor előtt Junior számlát nyitott ügyfeleknek szól, de ez csak 24 éves korig érhető el. Ezt a számlacsomagot is az OTP GO váltja a 24 éves életkor betöltésétől, ugyanúgy 28 éves korig.

Az OTP GO számlacsomag számlavezetése (havi díja) 469 forint helyett díjmentes, amennyiben a havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között legalább az egyik hónapban 150 000 forintot elérő jóváírás érkezik a Bázis számlára és/vagy a Bázis számlához kapcsolódó Devizaszámlára, legfeljebb 2 darab átutalásból. Vannak azonban kivételek: az OTP Bankon belüli saját számlák közötti, és qvik-kérelemmel, qvik-fizetéssel indított átutalási tranzakciókból adódó jóváírásokat nem veszi figyelembe a bank.

A kedvezmények egyáltalán nem érnek véget a havi díjnál. A csomag része a korlátlan számú, elektronikus úton beküldött eseti és rendszeres átutalás összesen havi 100 000 forintig, valamint havidíj mentes OTPdirekt (telefonos ügyintézői szolgáltatás, mobiltelefonos szolgáltatás), a digitális szolgáltatások keretében elérhető Alap szolgáltatáscsomag és 1 darab Mastercard Online típusú betéti főkártya kibocsátási díja és éves díj mentessége az OTP GO kedvezmény igénylését követő 12 hónapig. Ez utóbbi kedvezménybe legkésőbb 2027. március 1-ig lehet belépni, de a bank meghosszabbíthatja ezt az akciót. A második évtől a Mastercard Online típusú betéti főkártya éves díja elengedésre kerül, amennyiben a feltételvizsgálat időpontját megelőző 12 hónapban a számlához kapcsolódó kártyás vásárlások összege eléri legalább az 1,2 millió forintot, azaz havi átlagban a 100 000 forintot.