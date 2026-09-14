Pályakezdő vagyok, milyen bankszámlát válasszak?
A 18 évet betöltők sokszor úgy gondolkodnak, hogy bármilyen felnőtt bankszámlát választhatnak. Pedig a BiztosDöntés.hu gyűjtéséből kiderül, hogy léteznek olyan bankszámlák, amelyekkel egy bizonyos életkorig az általános felnőtt bankszámláknál is kedvezőbb feltételekkel intézhetik a pénzügyeiket a fiatal pályakezdők, akár hallgatói jogviszony nélkül is.
Korábban a bankok 18 év felett jellemzően csak azoknak kínáltak kedvezményes bankszámlavezetést, akik továbbtanultak. Számukra is csak a felsőfokú képzés éveire. Az utóbbi évek jelentős piaci versenye azonban kikényszerítette, hogy ezek a kedvező konstrukciók egyre inkább kinyúlnak a tinédzser diákévekben megszokott diákszámlák életkori korlátaiból, és ma már előnyös feltételeket kínálnak az első néhány, munkában töltött évekre is.
Ingyenes számlavezetés felnőtt korban is
Az OTP Bank nemrég újította meg a bankszámla termékkínálatát. A változás érintette a pályakezdő korosztályt is, akik számára megjelent a Bázis Számla, OTP GO kedvezménnyel, mely 28 éves korig vehető igénybe. Nagyon hasonló az OTP Banknál a Bázis számla, Junior kedvezménnyel is, mely elsősorban a 18 éves kor előtt Junior számlát nyitott ügyfeleknek szól, de ez csak 24 éves korig érhető el. Ezt a számlacsomagot is az OTP GO váltja a 24 éves életkor betöltésétől, ugyanúgy 28 éves korig.
Az OTP GO számlacsomag számlavezetése (havi díja) 469 forint helyett díjmentes, amennyiben a havi zárlati napot megelőző második hónap 16-a és havi zárlati napot megelőző 15-e között legalább az egyik hónapban 150 000 forintot elérő jóváírás érkezik a Bázis számlára és/vagy a Bázis számlához kapcsolódó Devizaszámlára, legfeljebb 2 darab átutalásból. Vannak azonban kivételek: az OTP Bankon belüli saját számlák közötti, és qvik-kérelemmel, qvik-fizetéssel indított átutalási tranzakciókból adódó jóváírásokat nem veszi figyelembe a bank.
A kedvezmények egyáltalán nem érnek véget a havi díjnál. A csomag része a korlátlan számú, elektronikus úton beküldött eseti és rendszeres átutalás összesen havi 100 000 forintig, valamint havidíj mentes OTPdirekt (telefonos ügyintézői szolgáltatás, mobiltelefonos szolgáltatás), a digitális szolgáltatások keretében elérhető Alap szolgáltatáscsomag és 1 darab Mastercard Online típusú betéti főkártya kibocsátási díja és éves díj mentessége az OTP GO kedvezmény igénylését követő 12 hónapig. Ez utóbbi kedvezménybe legkésőbb 2027. március 1-ig lehet belépni, de a bank meghosszabbíthatja ezt az akciót. A második évtől a Mastercard Online típusú betéti főkártya éves díja elengedésre kerül, amennyiben a feltételvizsgálat időpontját megelőző 12 hónapban a számlához kapcsolódó kártyás vásárlások összege eléri legalább az 1,2 millió forintot, azaz havi átlagban a 100 000 forintot.
0 forintos számlavezetés fiataloknak más bankoknál is
Kifejezetten fiataloknak szolgáltat a MagNet Bank is. A 24 éves korig nyitható és használható MagNext számlacsomag bankfiók mellett 18 éves kortól VideoBankon keresztül is megnyitható. A havi számlavezetési díj becsületkasszás, melyet alapesetben havi 0 forintosra állít be a bank. A MagNet Banknál nem éves, hanem havi díja van a bankkártyának, amely az első évben végig 0 forint. Tranzakciónként legfeljebb 50 000 forintig nincs díja az elektronikus úton leadott átutalásoknak sem, méghozzá korlátlan számban. Ez a rendszeres forint átutalásokra is vonatkozik.
Az UniCredit Bank Diákszámla Zéró konstrukciója ajánlható még a magyar bankok kínálatából a pályakezdők számára. Ez diákigazolvány nélkül is igényelhető és használható 26 éves korig. A számla havi díja a nevéhez mérten feltétel nélkül ingyenes. Nem kerül pénzbe a betéti bankkártya kibocsátói díja és az első éves díja, majd második évtől az éves díj 50 százalékos kedvezményt tartalmaz. A bankkártyához beépített (díjmentes) utasbiztosítás jár.
Pályakezdő kedvezmények nélküli ingyenes havi díjú számlák
További bankoknál is van még lehetőség havidíj-mentes bankszámlavezetésre. A CIB Banknál a CIB ECO bankszámlán díjmentes a számlavezetés, amennyiben legalább a mindenkori nettó minimálbér összegét eléri a számlára érkező havi jóváírás.
Az Ersténél a Erste Privilégium "X" Díjcsomag számlavezetési díja 0 forint, amennyiben a számlára havonta legalább 225 000 forint érkezik egyösszegben, vagy minimum 300 000 forint két részletben. Ha ez teljesül, akkor a 0 forintos havi díj mellett tranzakciónként legfeljebb 50 000 forintig, illetve a tranzakciók első 50 000 forintjáig teljesen ingyenes az eseti és rendszeres átutalás, továbbá a csoportos beszedés. A kedvezmények feltétele még az elektronikus bankszámlakivonat vállalása.
A Gránit Banknál a Hello számla szolgál feltétel nélküli ingyenes számlavezetéssel, ahol nem kell fizetni a digitális bankkártyáért sem, és havonta összesen 50 000 forintig díjmentes az átutalás.
A K&H Banknál a K&H minimum plusz számlacsomagban – ahol a díjmentes számlavezetéshez egyszerre szükséges havonta legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg beérkezése a bankszámlára és legalább 500 000 forint megtakarítás –, díjmentes a havi első 2 darab, 50 000 forint alatti eseti átutalási tranzakció (vagy ennél nagyobb összegnél a tranzakció első 50 000 forintja).
Az MBH Banknál az MBH Fix Nulla számla havi díja díjmentes havi 150 000 forintos jóváírással, és elektronikus számlakivonattal. Legfeljebb 50 000 forintig (vagy 50 000 forint felett a tranzakció első 50 000 forintjára) teljesen díjmentes a havi első két elektronikus átutalás. Az első évben nem kell fizetni a Mastercard Standard vagy Visa Classic bankkártya díját sem.
A Revolut Banknál a Standard díjcsomag esetében feltétel nélküli havi díj mentesség mellett nem kell fizetni a Magyarországra indított átutalásokért, ha azok nem haladják meg az 50 000 forintot.
Az 50 000 forintos határok minden banknál a pénzügyi tranzakciós illeték hazai szabályozása miatt születtek meg, hiszen átutalási tranzakciónként 50 000 forintig a bankoknak nem kell megfizetni ezt az állami elvonást.
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