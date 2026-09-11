Az örök szépség titka? Ettől gyönyörű a 39 éves nő bőre
Sokan nem akarták elhinni Cassie Ravenhall valódi életkorát, amikor elárulta, hamarosan betölti a negyvenet. A bőrápolás szerinte csak akkor ér valamit, ha minden egyes nap következetesen csináljuk, és ehhez néhány egészen hétköznapi szokást is társít.
Cassie Ravenhall hamarosan negyvenéves lesz, ezt azonban sok követője egyszerűen nem akarta elhinni. A 39 éves angliai nő videója több mint százezer megtekintést gyűjtött, miután arról beszélt, milyen bőrápolási rutin és mindennapi szokások állnak szerinte a fiatalos megjelenés mögött.
A bőrápolás alapja nála a következetesség
Ravenhall azt mondja, nincs titkos módszere, drága csodaszere vagy olyan különleges eljárása, amelynek az eredményt tulajdoníthatná. Sokkal inkább a következetességben hisz, és abban, hogy hosszú távon kell figyelni a testünkre.
Szerinte nincs varázslatos recept. Úgy gondolja, ha valaki kitart a számára megfelelő szokások mellett, annak idővel látható előnyei lehetnek. A bőrápolás terén is ugyanezt az elvet követi, vagyis nem váltogatja folyamatosan a módszereket, hanem ragaszkodik ahhoz, ami nála bevált.
A hidratálásra is nagy figyelmet fordít. Elmondása szerint rengeteg vizet iszik, szinte mindig van nála vagy mellette egy pohár, és úgy érzi, ez a bőre rugalmasságán is meglátszik.
Kozmetikai beavatkozások nélkül érkezik a negyvenhez
Bár korábban a szépségiparban dolgozott, Ravenhall azt mondja, jelenleg nincs töltőanyag az arcában. Az elmúlt tíz év során megfordult a fejében a kezelés, azonban végül nem élt vele.
A fogain sem változtatott látványosan. Bár korábban gondolt kompozit héjakra, végül arra jutott, hogy kicsi, egyenes fogai szerinte inkább fiatalítják az arcát.
A haját természetesen erősnek és egészségesnek tartja, a fiatalabb követőinek pedig azt tanácsolja, ne siessenek a szemöldökük tartós átalakításával. Ravenhall azt mondta, ő maga sosem csináltatott szálas szemöldöktetoválást.
Az aktivitás nála szintén a mindennapok része. Nem intenzív edzőgépekre építi a rutinját, hanem sokat gyalogol, és igyekszik folyamatosan mozgásban maradni.
A videó IDE KATTINTVA megtekinthető.
Forrás: Melissa Fleur Afshar, Woman, Almost 40, Looks Years Younger—Then Reveals Her Skin Care Rules, Newsweek, https://www.newsweek.com/woman-40-looks-years-younger-reveals-skin-care-rules-12421268
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