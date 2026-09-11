Az örök szépség titka? Ettől gyönyörű a 39 éves nő bőre

Cassie Ravenhall hamarosan negyvenéves lesz, ezt azonban sok követője egyszerűen nem akarta elhinni. A 39 éves angliai nő videója több mint százezer megtekintést gyűjtött, miután arról beszélt, milyen bőrápolási rutin és mindennapi szokások állnak szerinte a fiatalos megjelenés mögött.

Ezt a bőrápolási rutint próbáld ki!

Fotó: MI generált illusztráció

A bőrápolás alapja nála a következetesség

Ravenhall azt mondja, nincs titkos módszere, drága csodaszere vagy olyan különleges eljárása, amelynek az eredményt tulajdoníthatná. Sokkal inkább a következetességben hisz, és abban, hogy hosszú távon kell figyelni a testünkre.

Szerinte nincs varázslatos recept. Úgy gondolja, ha valaki kitart a számára megfelelő szokások mellett, annak idővel látható előnyei lehetnek. A bőrápolás terén is ugyanezt az elvet követi, vagyis nem váltogatja folyamatosan a módszereket, hanem ragaszkodik ahhoz, ami nála bevált.

A hidratálásra is nagy figyelmet fordít. Elmondása szerint rengeteg vizet iszik, szinte mindig van nála vagy mellette egy pohár, és úgy érzi, ez a bőre rugalmasságán is meglátszik.

Kozmetikai beavatkozások nélkül érkezik a negyvenhez

Bár korábban a szépségiparban dolgozott, Ravenhall azt mondja, jelenleg nincs töltőanyag az arcában. Az elmúlt tíz év során megfordult a fejében a kezelés, azonban végül nem élt vele.

A fogain sem változtatott látványosan. Bár korábban gondolt kompozit héjakra, végül arra jutott, hogy kicsi, egyenes fogai szerinte inkább fiatalítják az arcát.

A haját természetesen erősnek és egészségesnek tartja, a fiatalabb követőinek pedig azt tanácsolja, ne siessenek a szemöldökük tartós átalakításával. Ravenhall azt mondta, ő maga sosem csináltatott szálas szemöldöktetoválást.

Az aktivitás nála szintén a mindennapok része. Nem intenzív edzőgépekre építi a rutinját, hanem sokat gyalogol, és igyekszik folyamatosan mozgásban maradni.

A videó IDE KATTINTVA megtekinthető.

Forrás: Melissa Fleur Afshar, Woman, Almost 40, Looks Years Younger—Then Reveals Her Skin Care Rules, Newsweek, https://www.newsweek.com/woman-40-looks-years-younger-reveals-skin-care-rules-12421268