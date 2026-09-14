Hayden Panettiere halála kapcsán új részletekre derült fény

Hayden Panettiere halála után a nyomozók egy olyan tabletta eredetét próbálják felderíteni, amelyet a 36 éves színésznő állítólag a halála reggelén vett be. A beszámolók szerint oxikodont tartalmazó piruláról lehetett szó, amely fentanillal lehetett szennyezett.

Hayden Panettiere halála az egész világot megrázta.

Fotó: NurPhoto via AFP

Hayden Panettiere halála ügyében tovább nyomoznak

A színésznőt a dél-karolinai Greenville-ben találták eszméletlenül. A helyszínen opioidtúladagolás hatását visszafordító gyógyszer is előkerült, amelyet Panettiere párja állítólag megpróbált alkalmazni, miután rátalált.

A hatóságok most azt próbálják kideríteni, kitől származhatott a tabletta. Az ügyben egyelőre senkit sem tartóztattak le, miközben az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal is bekapcsolódott a vizsgálatba.

A boncolást már elvégezték, és a testen nem találtak sérülésre utaló nyomot. A forrás ugyanakkor nem közöl végleges, hivatalos halálokot, ezért a fentanillal szennyezett tabletta szerepe továbbra is a vizsgálat része.

A színésznő korábban nyíltan beszélt alkohol- és opioidfüggőségéről, valamint rehabilitációjáról. Hayden Panettiere halála 36 éves korában következett be, egy 11 éves lányt hagyott maga után.

Forrás: Claudia Aoraha és Joe Hutchison, Hayden Panettiere died after taking pill laced with fentanyl, report says, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16129743/Hayden-Panettiere-cause-death.html