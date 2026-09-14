Hayden Panettiere halála kapcsán új részletekre derült fény
Új részletek láttak napvilágot a 36 évesen elhunyt színésznő utolsó óráiról. Hayden Panettiere halála ügyében a nyomozók egy olyan tabletta eredetét próbálják felderíteni, amely a beszámolók szerint fentanillal lehetett szennyezett.
Hayden Panettiere halála után a nyomozók egy olyan tabletta eredetét próbálják felderíteni, amelyet a 36 éves színésznő állítólag a halála reggelén vett be. A beszámolók szerint oxikodont tartalmazó piruláról lehetett szó, amely fentanillal lehetett szennyezett.
Hayden Panettiere halála ügyében tovább nyomoznak
A színésznőt a dél-karolinai Greenville-ben találták eszméletlenül. A helyszínen opioidtúladagolás hatását visszafordító gyógyszer is előkerült, amelyet Panettiere párja állítólag megpróbált alkalmazni, miután rátalált.
A hatóságok most azt próbálják kideríteni, kitől származhatott a tabletta. Az ügyben egyelőre senkit sem tartóztattak le, miközben az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal is bekapcsolódott a vizsgálatba.
A boncolást már elvégezték, és a testen nem találtak sérülésre utaló nyomot. A forrás ugyanakkor nem közöl végleges, hivatalos halálokot, ezért a fentanillal szennyezett tabletta szerepe továbbra is a vizsgálat része.
A színésznő korábban nyíltan beszélt alkohol- és opioidfüggőségéről, valamint rehabilitációjáról. Hayden Panettiere halála 36 éves korában következett be, egy 11 éves lányt hagyott maga után.
Forrás: Claudia Aoraha és Joe Hutchison, Hayden Panettiere died after taking pill laced with fentanyl, report says, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16129743/Hayden-Panettiere-cause-death.html
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