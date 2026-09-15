Halle Berry ikonikus hajviseletét idézte meg Zendaya
Látványos átalakulással tért vissza az Emmy-gála vörös szőnyegére. Zendaya új frizurája egy ikonikus, évtizedekkel korábbi hajviseletet idézett meg, miközben a színésznő áttetsző részletekkel díszített ruhában ragyogott.
Zendaya új frizurája azonnal magára vonta a figyelmet a 78. Emmy-gálán. A 30 éves színésznő rövid, texturált pixie fazonnal érkezett, amely kiemelte a fülbevalóit és a visszafogott, rózsaszínes sminkjét.
Zendaya új frizurája Halle Berry fazonját idézi
Law Roach amerikai stylist megerősítette, hogy a hajviseletet Halle Berry frizurája ihlette. Coree Moreno fodrász úgy fogalmazott, „egy klasszikus pixie modern újragondolással” volt a cél.
Zendaya új pixie frizurája már az este előtt feltűnt, amikor New Yorkban megjelent. A 2026-os Emmy-gála vörös szőnyegén mélyen dekoltált, áttetsző fehér részletekkel és ezüstös díszítésekkel készült ruhát viselt, kis uszállyal.
Zendaya újabb Emmy-jelölést kapott
Az este nemcsak Zendaya új külseje miatt volt fontos. A színésznőt ugyanis harmadszor jelölték az Eufória főszerepéért a legjobb női főszereplő kategóriában, az előző két alkalommal, 2020-ban és 2022-ben pedig nyert.
Forrás: Catherine Santino, Zendaya Takes Inspiration from Halle Berry with New Pixie Hairstyle at 2026 Emmys, PEOPLE, https://people.com/zendaya-debuts-halle-berry-hair-transformation-sheer-gown-emmys-2026-12113401
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