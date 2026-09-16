3 jegy előtt most kiderülhet az igazság

A horoszkóp három csillagjegyet emel ki, amelyek most a szokásosnál könnyebben észrevehetik, mi rejlik mások viselkedése mögött. A Bika, a Szűz és a Kos számára olyan időszak jöhet, amikor nehéz lesz figyelmen kívül hagyniuk a jeleket, még akkor is, ha a felismerés nem mindig kellemes.

A horoszkóp szerint ez a három jegy megláthatja egy ismerőse valódi arcát.

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Horoszkóp: a Bika rájöhet, kiben bízhat

A Bika számára egy kapcsolat kerülhet új megvilágításba. Evan Nathaniel Grim asztrológus szerint most azon gondolkodhat, merre érdemes továbbhaladnia, és valóban egyeznek-e az értékei azzal, akivel együtt van.

Az is előfordulhat, hogy felismeri valaki valódi arcát, vagy rájön, hogy a másik szándékai nem olyanok, amire számított. Ez csalódást okozhat, miközben egy korábbi kapcsolat emlékei is előkerülhetnek.

A Szűz jobban érzi, kire számíthat

A Szűz számára a saját jegyében létrejött újhold egy személyes fejlődéssel járó időszak kezdetét hozhatta. Könnyebben rakhat rendet maga körül, szervezettebbé válhat, és nagyobb figyelmet fordíthat arra, amin változtatni szeretne.

Lisa Stardust asztrológus szerint az újhold azokat az érzéseket és érzékenységet is felerősítheti, amelyeket a Szűz máskor inkább elrejt. Könnyebben érzékelheti mások hangulatát, és az intuíció abban is segítheti, hogy felismerje, kik azok, akikben valóban megbízhat.

A Kos előtt nehezebb lesz elrejteni az igazságot

A Kos most tisztábban láthatja a kapcsolatait, és kevésbé tűrheti, ha valaki manipulálni vagy kihasználni próbálja. Különösen a szerelemben lehet számára fontos, hogy ne pusztán a vonzalom létezzen, hanem valódi bizalom is.

Mélyebb kapcsolat kialakítására, akár komoly elköteleződésre is vágyhat, de csak olyasvalakivel, akiben tényleg megbízik. Ha valaki nem az, akinek mutatja magát, annak most könnyebben napvilágra kerülhetnek a valódi szándékai.

Forrás: Marielisa Reyes, 3 Zodiac Signs Are About To See Someone For Who They Really Are, For Better Or Worse, YourTango, https://www.yourtango.com/2026400870/zodiac-signs-see-someone-better-worse