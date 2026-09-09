RETRO RÁDIÓ

Ez a 3 csillagjegy szeptember 10-én visszanyeri az erejét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Szeptember 10-én olyan fordulat jöhet, amely után 3 csillagjegy egészen más szemmel nézhet a folytatásra. A horoszkóp szerint a Vénusz Skorpióba lépése önbizalmat és reményt hozhat, miközben a megérzések is fontosabb szerephez jutnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.09. 14:52
asztrológia csillagjegy horoszkóp

A horoszkóp szerint szeptember 10-én 3 csillagjegy is erősebbnek érezheti magát, amikor a Vénusz belép a Skorpió jegyébe. Élesebb figyelem és erősebb megérzések jöhetnek, ami magabiztosabb döntésekhez vezethet.

horoszkóp
A horoszkóp szerint előttük új korszak nyílhat.
Fotó: Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: a Mérleg már nem akar mindenáron engedni

A Mérleg határozottabban állhat ki azért, amiben hisz. Korábban a béke kedvéért túl sok kompromisszumot köthetett, most viszont könnyebben ragaszkodhat a saját álláspontjához. Az önbizalom megerősödése új korszak kezdetét jelentheti számára. Nemcsak megláthatja maga előtt a jó lehetőséget, hanem tenni is akarhat érte.

A Skorpió visszakaphatja a reményt

A Skorpió számára a Vénusz jegyváltása hozhat fordulatot. Nem arról van szó, hogy teljesen elvesztette volna a reményt, inkább egy megerősítésre volt szüksége. A horoszkóp szerint az önbizalma is nőhet, és könnyebben fordulhat a jó lehetőségek felé. Úgy érezheti, hogy biztonságosabb, örömtelibb időszak veszi kezdetét.

A Szűz fellélegezhet

A Szűz attól tarthatott, hogy rosszul alakulnak a dolgai, azonban szeptember 10-én más irányt vehet a történet. A Vénusz Skorpióba lépése reményt hozhat, és azt az érzést erősítheti benne, hogy fordult a kocka. Az előrejelzés szerint még a pénzügyi és egészségi nehézségek is rendeződhetnek, amitől a Szűz szerencsésebbnek érezheti magát.

 

Forrás: Ruby Miranda, 3 Zodiac Signs Enter An Exceptionally Powerful New Era When Venus Enters Scorpio On Thursday, September 10, YourTango, https://www.yourtango.com/2026399548/zodiac-signs-powerful-era-september-10-2026

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu