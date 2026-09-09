Ez a 3 csillagjegy szeptember 10-én visszanyeri az erejét
Szeptember 10-én olyan fordulat jöhet, amely után 3 csillagjegy egészen más szemmel nézhet a folytatásra. A horoszkóp szerint a Vénusz Skorpióba lépése önbizalmat és reményt hozhat, miközben a megérzések is fontosabb szerephez jutnak.
A horoszkóp szerint szeptember 10-én 3 csillagjegy is erősebbnek érezheti magát, amikor a Vénusz belép a Skorpió jegyébe. Élesebb figyelem és erősebb megérzések jöhetnek, ami magabiztosabb döntésekhez vezethet.
Horoszkóp: a Mérleg már nem akar mindenáron engedni
A Mérleg határozottabban állhat ki azért, amiben hisz. Korábban a béke kedvéért túl sok kompromisszumot köthetett, most viszont könnyebben ragaszkodhat a saját álláspontjához. Az önbizalom megerősödése új korszak kezdetét jelentheti számára. Nemcsak megláthatja maga előtt a jó lehetőséget, hanem tenni is akarhat érte.
A Skorpió visszakaphatja a reményt
A Skorpió számára a Vénusz jegyváltása hozhat fordulatot. Nem arról van szó, hogy teljesen elvesztette volna a reményt, inkább egy megerősítésre volt szüksége. A horoszkóp szerint az önbizalma is nőhet, és könnyebben fordulhat a jó lehetőségek felé. Úgy érezheti, hogy biztonságosabb, örömtelibb időszak veszi kezdetét.
A Szűz fellélegezhet
A Szűz attól tarthatott, hogy rosszul alakulnak a dolgai, azonban szeptember 10-én más irányt vehet a történet. A Vénusz Skorpióba lépése reményt hozhat, és azt az érzést erősítheti benne, hogy fordult a kocka. Az előrejelzés szerint még a pénzügyi és egészségi nehézségek is rendeződhetnek, amitől a Szűz szerencsésebbnek érezheti magát.
Forrás: Ruby Miranda, 3 Zodiac Signs Enter An Exceptionally Powerful New Era When Venus Enters Scorpio On Thursday, September 10, YourTango, https://www.yourtango.com/2026399548/zodiac-signs-powerful-era-september-10-2026
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