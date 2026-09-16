Emberi térdkalács miatt riasztották a parti őrséget – Nem az volt, aminek hitték

Vasárnap este a parti őrséget és a rendőrséget is riasztották az angliai Earnse Bayhez, miután egy furcsa, bézs színű tárgyat találtak a kövek között. Az emberi térdkalács gyanúja miatt keresést indítottak.

Emberi térdkalácsnak nézték, de egészen más volt.

Fotó: Fotó: MI generált illusztráció

Emberi térdkalács helyett tengeri sünfélét találtak

Közelebbről megvizsgálva a tárgy alján rózsaszínes, hússzerű felület látszott, végül azonban kiderült, hogy nem emberi maradványról van szó. A parti őrség Sea Pork vagy Sea Potato néven ismert tengeri sünfélét azonosított. A hatóságok ezután lezárták az ügyet.

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Forrás: Sarah Hooper, ‘Human kneecap’ washed up on beach was just a sea potato, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/15/human-kneecap-washed-beach-just-a-sea-potato-29613635/