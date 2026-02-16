Gondoltad volna? Az egészséges étkezés megszállottságot okozhat

Sokféle evészavar létezik, amelyek negatívan befolyásolhatják az érintettek életét, és mindegyik más-más módon jelentkezik, és igen, ezek közé tartozik az egészséges étkezés szélsőségesebb formája is. Ez a pszichés zavar az orthorexia vagy ortorexia megnevezést kapta, az ezzel kapcsolatos jelenlegi kutatások szerint ez az állapot bűntudatot és szégyenérzetet okozhat az étkezéssel kapcsolatban, valamint alultápláltsághoz vezethet amiatt, hogy az érintett nem eszik eleget.

Az egészséges étkezésnek létezik egy szélsőséges formája - ez az ortorexia pszichés zavar / Képünk illusztráció: Unsplash

Hol van a határ az egészséges étkezésben?

Egy dietetikus, Annabel Gipp magyarázata szerint a pszichés zavar teljes elnevezése az Orthorexia Nervosa. Először 1997-ben vezették be, majd fokozatosan vált egyre ismertebbé. Elmondása szerint az ortorexia olyan személyre utal, aki merev és rögzült megszállottságot alakít ki az egészséges táplálkozás iránt, vagyis a tiszta ételekre fixálódik, és mindenáron igyekszik elkerülni a rossz ételeket. A szakértő azt is kifejtette, hogy ennél az evészavarnál nem az elfogyasztott étel mennyisége, hanem annak minősége áll a középpontban, és ez súlyos aggodalmat szorongást válthat ki az illetőből.

Így hat a közösségi média az ortorexiára

A szakértő szerint az olyan közösségi oldalak használata, mint az Instagram, összefüggésbe hozható az ortorexiára jellemző viselkedések gyakoribb előfordulásával. Az emberek által látott képek normalizálhatnak olyan étkezési szokásokat, amelyek valójában nem egészségesek, még akkor sem, ha annak állítják be őket, főleg a nagy követőtáborral rendelkező fiókok esetében.

Az étkezési szakértők azt tanácsolják, hogy aki attól tart, hogy ortorexiája lehet, forduljon dietetikushoz vagy mentálhigiénés szakemberhez. Így kideríthető, hogy valóban az egészséges táplálkozásra törekszik-e, vagy már egészségtelen viselkedésmintákat követ. Végezetül a szakértők azt is javasolják, hogy ne ragadjunk bele a közösségi média trendjeibe, és tartsuk szem előtt, hogy az egészséges étkezés nem mindig jelent tökéletességet - írja a LADBible.