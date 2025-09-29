RETRO RÁDIÓ

Minél több rostot eszünk, annál jobb? Az orvos szerint semmiképp

A túl sok rostfogyasztásnak rejtett veszélyei vannak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 15:30
egészséges életmód rost rostban gazdag ételek

Egy új trend tévesen azt feltételezi, hogy jó hatással van a testre a nagy mennyiségű rostbevitel. A szakértők mérései szerint a napi ideális rostbevitelen felüli mennyiség káros hatással lehet a szervezetre.

nem szabad túlzásba vinni a rostbevitelt
Az ajánlott mennyiségű rostbevitel elengedhetetlen része az egészséges életmódnak 
Fotó: Unsplash/Illusztráció

A közösségi oldalakon az emberek megpróbálják túladagolni a rostot, mert szerintük a túlfogyasztásnak vannak pozitív hatásai. Úgy tartják, hogy javítja az emésztést, növeli az energiaszintet, hosszabb ideig okoz teltségérzetet és rendszeres bélmozgást biztosít.

A közhiedelemmel ellentétben azonban dr. Max Gowland biokémikus szerint a trend túl sok jót ígér és eltitkolja a lehetséges káros mellékhatásokat. Az egészséges étkezés valóban képes javítani az egészségen, egy élelmiszer túladagolása azonban szinte minden esetben egészségtelen következményekkel járhatnak.

A rost segíti az emésztést, csökkenti a koleszterinszintet, szabályozza a vércukorszintet és csökkenti a szívbetegségek és rák kialakulásának kockázatát. Egy felnőtt számára a napi ideális mennyiség 30 gramm rost.

Az ajánlott rostfogyasztás túllépése vagy a hirtelen emelkedése negatív hatással lehet a szervezetre: puffadást, székrekedést és fájdalmat okozhat. A túladagolás súlyosbíthat már meglévő egészségügyi problémákat is.

Túl sok, túl gyorsan elfogyasztott rost irritálhatja a belet és túlterhelheti az emésztőrendszert.

A legtöbb ember nem eszik elég rostban teli ételt, ezért érdemes odafigyelni a rostfogyasztásra, azonban az élelmiszer hirtelen növelése nem ajánlott. Az orvos azt tanácsolja, hogy lassan és tudatosan próbáljuk meg elérni a napi ajánlott mennyiséget.

A rostban teli ételek közé tartoznak a teljes kiőrlésű gabonák (zabpehely, barna rizs), a hüvelyesek (lencse, bab, csicseriborsó), a zöldségek és a gyümölcsök – írja a DailyMail.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
