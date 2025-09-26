Ezek a legfontosabb szívbarát ételek – így ügyelj a szíved egészségére

A vérnyomás és szív egészsége nagymértékben függ az étrendtől. A szívbarát ételeknek nem kell unalmasnak lenniük.
A korunk előrehaladtával egyre jobban figyelnünk kell arra, hogy egészséges életmódot folytassunk. A vérnyomás és a vércukor megfelelő szinten tartása és a szerveink egészsége a legfontosabb. Az étrend és a testmozgás elengedhetetlen részei az egészséges életmódnak. Mutatunk néhány tippet a szívbarát ételekhez!
Ha gyakran tapasztalsz
akkor lehet, hogy magas vérnyomásban szenvedsz. A magas vérnyomás alattomos és veszélyes betegség. Az állapot rendkívül káros a szívre, ezért gondosan kell figyelnünk a vérnyomásunk egészséges szinten tartására.
Magyarországon a 30–79 éves lakosság közel fele érintett, a férfiak 56, a nők 41%-a szenved a betegségben. Az állapot kialakulásában szerepe van a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak és a mozgás elkerülésének is.
A betegség kordában tartása érdekében életmódot kell váltani. Az orvosok minimum napi 30 perc testmozgást és szívbarát étrend követését javasolják.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.