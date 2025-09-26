RETRO RÁDIÓ

Ezek a legfontosabb szívbarát ételek – így ügyelj a szíved egészségére

A vérnyomás és szív egészsége nagymértékben függ az étrendtől. A szívbarát ételeknek nem kell unalmasnak lenniük.

Szerző: Metropol
2025.09.26. 13:00
szívbarát étrend egészséges életmód egészség

A korunk előrehaladtával egyre jobban figyelnünk kell arra, hogy egészséges életmódot folytassunk. A vérnyomás és a vércukor megfelelő szinten tartása és a szerveink egészsége a legfontosabb. Az étrend és a testmozgás elengedhetetlen részei az egészséges életmódnak. Mutatunk néhány tippet a szívbarát ételekhez!

a szívbarát ételek fogyasztása elengedhetetlen az egészséges életmódhoz
A szívbarát ételeknek nem kell unalmasnak lenniük, lehetnek finomak is – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A magas vérnyomás leggyakoribb tünetei

Ha gyakran tapasztalsz

  • fejfájást, 
  • szédülést, 
  • látászavart, 
  • orrvérzést 
  • vagy mellkasi nyomást, 

akkor lehet, hogy magas vérnyomásban szenvedsz. A magas vérnyomás alattomos és veszélyes betegség. Az állapot rendkívül káros a szívre, ezért gondosan kell figyelnünk a vérnyomásunk egészséges szinten tartására.

Magyarországon a 30–79 éves lakosság közel fele érintett, a férfiak 56, a nők 41%-a szenved a betegségben. Az állapot kialakulásában szerepe van a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak és a mozgás elkerülésének is.

Egyél szívbarát ételeket

A betegség kordában tartása érdekében életmódot kell váltani. Az orvosok minimum napi 30 perc testmozgást és szívbarát étrend követését javasolják. 

  • Egyél sok zöld szuperételt, spenótot, brokkolit és káposztát.
  • Fogyassz bogyós gyümölcsöket, mint az áfonya, szeder, eper. 
  • A magvak is rendkívül hatékonyak: tökmag, lenmag, lencse, csicseriborsó. 
  • Zsíros húsok helyett egyél sok halat, azok ómega-3 zsírsav-tartalma erősíti a szívet. Ezekből az alapanyagokból is rendkívül finom ételek készíthetők.
  • Ha pedig nassolni akarsz, akkor sem kell visszafognod magad. A sós, zsíros, cukros rágcsák helyett válassz gyümölcsöket, gránátalmát és étcsokoládét – írja a mindemegette.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
