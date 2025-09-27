Figyelmeztetnek a tudósok: ez a népszerű étel korai halálhoz vezethet

Egy tudóscsoport komoly figyelmeztetést adott ki, miszerint egy ízletes étel akár a korai halál oka is lehet.

A felkapott ételt górcső alá vették a tudósok. (Képünk illusztráció) / Fotó: unsplash

Világszerte egyre nagyobb hírnévnek örvend az étel, de úgy tűnik, árnyoldala is van

A Journal of Nutrition, Health and Ageing című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői félelmetes kapcsolatot fedeztek fel egy népszerű étel és a halálozás között.

A szakértők a japán Yamagata Egyetem Orvostudományi Karáról, több mint 6500 résztvevőt követtek nyomon, köztük 2361 férfit és 4385 nőt, mindannyian 40 év felettiek. Négy csoportba sorolták őket aszerint, milyen gyakran fogyasztották az ételt: kevesebb, mint havonta egyszer, havonta 1-3 alkalommal, hetente egyszer-kétszer, illetve hetente háromszor vagy többször.

Az étel pedig nem más mint az egyre nagyobb hírnévnek örvendő rámen volt, egy tésztaleves sós, sertésalapú lével, amit rendszerint hússzeletekkel, tengeri algával és zöldségekkel tálalnak.

Az étel Japánból indult el, ahol már évtizedek óta fogyasztják, de az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és világszerte is egyre népszerűbb. Azonban felkapottsága ellenére a tudósok most arra figyelmeztetnek, hogy a túl sok rámen fogyasztása halálos következményekkel járhat.

A tanulmány eredményei megdöbbentőek voltak. A résztvevők körülbelül egyharmada mondta, hogy hetente eszik ráment, különösen a fiatalabb férfiak voltak hajlamosak a túlzásba vitt fogyasztásra. A kutatás azonban azt is kimutatta, hogy hajlamosabbak voltak az alkoholfogyasztásra, a dohányzásra, és nagyobb eséllyel voltak túlsúlyosak az étel rajongói.

Egy átlagosan négy és fél éves követési időszak alatt 145 résztvevő halt meg, közülük 100 rákban, 29 pedig szívbetegségben. Riasztó módon a halálozás kockázata magasabb volt azoknál a 70 év alatti férfiaknál, akik hetente háromszor vagy többször ettek ráment.

Az összetevőkben rejtőzik a csendes gyilkos

A rámen tészta és a leves nagy mennyiségű sót tartalmaz; ezért a gyakori fogyasztás magas nátriumbevitelhez vezethet, ami növelheti a sóhoz kapcsolódó betegségek, például a stroke és a gyomorrák kockázatát

- magyarázták a kutatók.