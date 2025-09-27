Figyelmeztetnek a tudósok: ez a népszerű étel korai halálhoz vezethet

Egy új tanulmány ijesztő összefüggést tárt fel, miszerint a világszerte kedvelt finomság nemcsak finom, hanem veszélyes is lehet. A kutatók szerint a népszerű étel túlzott fogyasztás akár végzetes következményekkel járhat.
Egy tudóscsoport komoly figyelmeztetést adott ki, miszerint egy ízletes étel akár a korai halál oka is lehet.
A Journal of Nutrition, Health and Ageing című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői félelmetes kapcsolatot fedeztek fel egy népszerű étel és a halálozás között.
A szakértők a japán Yamagata Egyetem Orvostudományi Karáról, több mint 6500 résztvevőt követtek nyomon, köztük 2361 férfit és 4385 nőt, mindannyian 40 év felettiek. Négy csoportba sorolták őket aszerint, milyen gyakran fogyasztották az ételt: kevesebb, mint havonta egyszer, havonta 1-3 alkalommal, hetente egyszer-kétszer, illetve hetente háromszor vagy többször.
Az étel pedig nem más mint az egyre nagyobb hírnévnek örvendő rámen volt, egy tésztaleves sós, sertésalapú lével, amit rendszerint hússzeletekkel, tengeri algával és zöldségekkel tálalnak.
Az étel Japánból indult el, ahol már évtizedek óta fogyasztják, de az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és világszerte is egyre népszerűbb. Azonban felkapottsága ellenére a tudósok most arra figyelmeztetnek, hogy a túl sok rámen fogyasztása halálos következményekkel járhat.
A tanulmány eredményei megdöbbentőek voltak. A résztvevők körülbelül egyharmada mondta, hogy hetente eszik ráment, különösen a fiatalabb férfiak voltak hajlamosak a túlzásba vitt fogyasztásra. A kutatás azonban azt is kimutatta, hogy hajlamosabbak voltak az alkoholfogyasztásra, a dohányzásra, és nagyobb eséllyel voltak túlsúlyosak az étel rajongói.
Egy átlagosan négy és fél éves követési időszak alatt 145 résztvevő halt meg, közülük 100 rákban, 29 pedig szívbetegségben. Riasztó módon a halálozás kockázata magasabb volt azoknál a 70 év alatti férfiaknál, akik hetente háromszor vagy többször ettek ráment.
A rámen tészta és a leves nagy mennyiségű sót tartalmaz; ezért a gyakori fogyasztás magas nátriumbevitelhez vezethet, ami növelheti a sóhoz kapcsolódó betegségek, például a stroke és a gyomorrák kockázatát
- magyarázták a kutatók.
A tanulmány azt is kimutatta, hogy azoknál, akik nemcsak gyakran ettek ráment, hanem alkoholt is fogyasztottak, jelentősen magasabb volt a halálozási kockázat, mint azoknál, akik mértékkel fogyasztották. Azonban nem csak maguk a tészták jelentettek gondot, már az is növelte a kockázatot, ha valaki a sós leves felét vagy annál többet is megivott.
A tudósok azonban hangsúlyozták, hogy tanulmányuk megfigyeléses jellegű, vagyis nem bizonyítja, hogy a rámen közvetlenül okozza a korai halált.
Ez a tanulmány kimutatta, hogy a japán közösségi lakosok gyakran fogyasztanak ráment, és a nagy mennyiségű fogyasztás különféle társbetegségekkel jár együtt.
Hozzátették, hogy a korai halál kockázatát a gyakori fogyasztás, vagy alkohollal való fogyasztás növeli, főként a 70 év alatti férfiaknál - írta a Unilad.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.